El PSPV se blinda frente a Ábalos y se activa para 17 meses de campaña

El PSPV quiere salir este sábado de Alicante "con una marcha más". Es el propósito que se fija la dirección de los socialistas valencianos ante la celebración de su comité nacional, el máximo órgano entre congresos, el primero que se celebra en tierras alicantinas en 40 años de historia de la federación, y que pese a la convocatoria "ordinaria" (esto es, porque tocaba) bajo el que figura, el contexto político vive inmerso en la singularidad, con la reciente investidura de Juanfran Pérez Llorca y la entrada en prisión de José Luis Ábalos, ex referente en las estructuras del puño y la rosa.

Empezando por lo segundo, los socialistas valencianos no quieren que la situación del exministro afecte al intento de activación del partido en una campaña de 17 meses, vista la dificultad de una vez consumada la elección del relevo de Mazón vaya a haber una convocatoria electoral próxima; deseo, reivindicación y lema de la federación desde marzo. Por mucho que el exsecretario de Organización del PSOE haya tenido carné del PSPV y haya sido uno de sus mandamases, el foco principal de la formación no está en Ábalos, aunque difícil será que la líder del partido, Diana Morant, no haga ninguna mención al respecto.

De momento, en la previa, la secretaria general de los socialistas valencianos ha pertechado en sus últimas declaraciones a la formación frente al efecto de Ábalos. "Esto no tiene nada que ver con el Gobierno ni con el PSOE", indicó ayer en una visita al Hospital La Fe de València donde volvió a estrechas la responsabilidad del caso en la acción de "tres sinvergüenzas", sumando a Koldo García, también en prisión, y al otro exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, recién salido de la cárcel, y que no hay "miedo" alguno a las amenazas que está lanzando sobre información del Gobierno y que Morant califica de "estrategia judicial".

La líder del PSPV, Diana Morant, visita el Hospital La Fe de València, este viernes. / Ana Escobar/EFE

La afección a la federación valenciana tiene su parte práctica en el escaño que actualmente ocupa Ábalos, obtenido en 2023 como número 2 en la lista por Valencia. Con el proceso para suspender sus prerrogativas por parte del Congreso, Morant le ha reclamado la renuncia "si le queda algo de decencia" y recordando que ya no le sirve "pertecharse" tras él de la justicia porque es esta la que le ha llevado a dormir entre rejas. Si lo dejara, el acta le llegaría a la alcaldesa de Llaurí, Anna González, condenada en 2021 por conducir ebria. Preguntada por este diario, la munícipe evita entrar en especulaciones y señala que si dimite Ábalos, decidirá. Tras ella, el siguiente en la lista es el veterano dirigente Bartolomé Nofuentes.

Sacudida general

Las palabras públicas, una forma de levantar un muro verbal ante los ataques del PP, se complementan con las reflexiones en privado de fuentes de la dirección. Estas trasladan que no existe preocupación específica al respecto, que son conscientes de que el caso hace daño, pero no de manera autóctona sobre los socialistas valencianos pese a ser el punto de adscripción, militancia y mayor arraigo orgánico de Ábalos, sino que la sacudida es en general para todo el PSOE y que se ha ido absorbiendo tras varios meses de sucesión de informaciones.

Con este contexto, el PSPV quiere poner "una marcha más" este sábado en Alicante activando la cuenta atrás para la cita con las urnas, previstas en 2027. La petición de unas elecciones anticipadas se va a mantener, pero una vez consumada la investidura bajo la alianza de PP y Vox, estas ya no se ven como una posibilidad inmediata. A ello se sumará desgastar la imagen de Llorca y evitar que cale la sensación de que ha habido una "nueva etapa" en el Ejecutivo autonómico tras Mazón, sino que lo único que ha habido es "un cambio de cara" mientras sigue "bajo la tutela de Vox y la presencia por ausencia de Mazón".

"Reforzar el proyecto"

De ahí que Morant quiera activar a los suyos y darles una descarga de tensión que sirva de movilización para lo que viene como si se tratara de una campaña de 17 meses de duración. El mensaje es mirar "hacia afuera" y expandir el proyecto que ya tiene todas sus estructuras renovadas desde la primera mitad de este año. Con esa labor orgánica ensamblada, la idea es hacer más trabajo de calle, algo que va en la línea de haber aumentado la presencia en tierras valencianas de Morant como secretaria general y candidata a la Generalitat.

Ante la cita de este sábado, el partido envió un comunicado, a partir del secretario de Organización, Vicent Mascarell, en el que explicaba que el comité nacional "servirá para analizar el momento político decisivo y reforzar el proyecto socialista ante los retos inmediatos". También lanzó un guiño de que el evento se celebrase en Alicante, un territorio que califica como "fundamental para el futuro del socialismo valenciano porque simboliza a la perfección el espíritu de apertura y de reconstrucción política que necesita la Comunitat Valenciana”. “Este fin de semana la alternativa que reclama la sociedad valenciana será más fuerte”, sentenció.