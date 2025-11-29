Una nueva manifestación en Valencia pide que Mazón deje las Corts tras su dimisión

Un año y un mes después del trágico día de la dana en Valencia, los familiares de las víctimas y las más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales convocantes de las marchas han vuelto a salir a las calles de la capital autonómica, junto a las asociaciones, los Comités Locals d'Emergencia i Reconstrucció (CLER) y l'Acord Social Valencià.

Es la primera manifestación sin Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat y con Juanfran Pérez Llorca a la espera de ser investido como president este martes, después de que esta semana el PP consiguiera en las Corts el apoyo de Vox.

Por eso, la protesta ya no exige la dimisión de Mazón, sino más allá de eso: que deje su acta como diputado en las Corts y, por tanto, deje de estar aforado y acuda a declarar ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga las 229 muertes de la barrancada.

El lema esta vez ha sido "Mazón a prisisión" y la protesta, que se ha iniciado a las 18.10 horas, entre aplausos, ha cambiado su recorrido: empezando en la calle de las Barcas y acabando en la Porta de la Mar, ya que Delegación del Gobierno no autorizó el itinerario habitual, según han denunciado.

La marcha -con bastante afluencia de gente- ha empezado a moverse a las 18.10 horas entre aplausos, y la cabecera ha llegado al final de su recorrido -hasta la Porta de la Mar- una hora más tarde. Según Delegación del Gobierno, han acudido cerca de 2.000 personas; 1.100 en datos de la Policía Local.

"Mazón ya no está como presidente, pero sigue como diputado autonómico, manteniendo el acta, y es muy curioso que no quiera acudir a la justicia ordinaria perdiendo, así, una oportunidad, y jugándosela toda a una carta, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", ha afirmado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O.

Asimismo, ha pedido que el resto del Consell también "asuma responsabilidades" por la gestión de la dana; y ha mostrado el disgusto de las familias porque el nuevo síndic del PP en las Corts, en sustitución de Llorca, sea el diputado Nando Pastor, una persona que ha considerado que no tiende "ningún puente al diálogo", ya que en las Corts acusó a las asociaciones de ser 'víctimas VIP' de la tragedia.

Petición de dimisión de todo el Gobierno autonómico

Las convocantes exigen la dimisión, también, de todos los miembros del Gobierno valenciano, más allá de Mazón. "Tenemos de momento el mismo Consell, veremos a partir del martes qué nuevo Consell hay", ha apuntado Rosa Álvarez, quien ha recalcado que "algunas políticas matan". "En nuestras asociaciones hay personas de todos los partidos", ha recordado una vez más.

En la misma línea, Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la dana 29 d'octubre, ha insistido en que el ejecutivo autonómico "no ha asumido todas las responsabilidades" y también ha exigido que Mazón "deje el acta de diputado y vaya directamente al juzgado".

"No pararemos hasta que consigamos saber la verdad, Mazón acabe en prisión y el Consell dimita ante las negligencias continuas; estaremos acompañando a los familiares de los fallecidos y al lado de los supervivientes", ha manifestado, por su parte, Noelia Pascual, portavoz de la Asociación de Damnificados Horta Sud, que también ha lamentado que la reconstrucción no avanza, 13 meses después.

Algunos de los familiares han pedido también 'votar, elegir a nuestros representantes" y, en general, los manifestantes también han apuntado a Juanfran Pérez Llorca, de quien, eso sí, las asociaciones han destacado que tiene mejores formas que Mazón.

"Continúa mintiendo"

Sobre la investigación judicial, esperan que "el cerco se estreche cada vez más", ha afirmado Álvarez.

"Hemos hecho caer a Mazón, pero en su discurso de dimisión victimista y en las comparecencias en las diferentes comisiones de investigación, continúa mintiendo. Durante estos meses solo hemos sabido lo que pasó el 29 de octubre de 2024 a golpe de auto judicial y gracias al trabajo de investigación de la prensa comprometida con la verdad. El maltrato a las víctimas solo es la otra cara de la misma moneda", denuncia el manifiesto que se ha leído esta tarde, al llegar al final del recorrido.

"La dimisión en diferido de Carlos Mazón y su Consell lo cambia todo para que no cambie nada. El nuevo gobierno busca la continuidad de las políticas que niegan el cambio climático, ignoran los informes científicos y promueven la especulación y la construcción desmesuradas que se han hecho durante décadas, dejando más expuesta todavía en la población -especialmente, a los colectivos más vulnerables- y en el territorio", continuaba el texto.

Reivindicaciones del manifiesto

Entre otras cosas, las entidades y asociaciones han denunciado en el manifiesto "la falta de transparencia en las instituciones de gobierno"; "que la reconstrucción se está haciendo sin contar con las personas y los colectivos afectados"; que más de un año después hay "centros educativos que todavía no han recuperado la normalidad"; "que continúa sin garantizarse el acceso a las prestaciones públicas a las personas con rentas bajas o aquellas que no tienen una situación administrativa regularizada"; así como "la carencia de alternativa habitacional para las personas afectadas" por la dana, entre otros puntos.

"Aquí estaremos hasta que consigamos saber la verdad, que vamos conociendo a cuentagotas. Siguen mintiendo, queremos la verdad, justicia y reparación para todos nuestros fallecidos", ha dicho Toñi García, que perdió a su marido y su hija en la barrancada, y es una de las caras visibles de los familiares.