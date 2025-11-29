El sector de izquierdas de Junts trata de reforzarse para evitar un viraje hacia la extinta Convergència

"No sobra nadie, nos necesitamos todos, todas las miradas, acentos y estrategias". Esta frase la pronunció Carles Puigdemont el día de la fundación de Junts per Catalunya. Era julio de 2020: el año del coronavirus, pero también el año en que acabó de estallar el espacio posconvergente. Después de haber probado otros experimentos como la Crida y de arrastrar múltiples tensiones con el PDECat, el divorcio fue agrio y con batalla judicial de por medio, Puigdemont rompió el carnet de su anterior partido. Tras él, una amplia retahíla de dirigentes de la antigua Convergència hicieron lo propio. Cinco años después, con el PDECat derrotado en las urnas y ya disuelto, varios miembros de la formación han dejado de ver la herencia de CDC como un activo tóxico y presionan para recuperar parte de su pasado, y para mover su agenda más hacia la derecha.

En medio de este contexto, el ala de izquierdas de Junts ha decidido reorganizarse y reforzarse para actuar como "contrapeso". Así resumen fuentes de este sector la convención prevista para este fin de semana para fundar MEScat, Independentistes d'Esquerres, fruto de la unificación de MEScat -formación nacida tras escindirse del PSC con el inicio del 'procés'- y Acció per la República -impulsada por diputados independientes de JxCat-. "Queremos ordenar el espacio de la izquierda dentro de Junts", afirman las mismas fuentes, que autodefinen el espacio como "la izquierda puigdemontista" y que aseguran querer emular la coalición de Junts pel Sí de 2015.

Hace pocos días una delegación de este sector viajó a Waterloo para explicar personalmente a Puigdemont sus intenciones con la convención. Dentro de Junts, más de uno recela de este espacio, y de que quieran mantener su propia estructura, pero Puigdemont no forma parte de este grupo.

De hecho, la dirección de Junts ya firmó en abril un convenio de colaboración con MEScat. El acuerdo permitió integrar este partido dentro de la ejecutiva posconvergente y aceptó la doble militancia, lo que facilitó que el exconseller y eurodiputado electo Toni Comín se afiliara a MEScat. Esta escisión del PSC ya se presentó a las últimas elecciones catalanas con Junts, pero el acuerdo rubricado en Bélgica tras una reunión con Puigdemont y Jordi Turull, supuso un paso más en la cooperación entre ambas organizaciones. El texto hablaba de una colaboración "sostenida en el tiempo" y establecía una comisión de seguimiento del convenio con reuniones cada tres meses.

La reorganización de este espacio de izquierdas de Junts llega a año y medio de las elecciones municipales, un asunto que se deberá abordar próximamente. A diferencia de Acció per la República, que ya nació dentro de Junts, MEScat ha concurrido con otros partidos anteriormente. En 2023 ya se alió con candidaturas posconvergentes en algunas poblaciones, como por ejemplo Terrassa, pero en otras ciudades presentaron listas por su cuenta y hasta apoyaron candidaturas de otros espacios como en Girona, que concurrieron dentro de la candidatura de Guanyem liderada por el 'cupaire' Lluc Salellas.

Las discrepancias

También han expresado discrepancias con algunas posiciones de Junts en los últimos tiempos, por ejemplo, con la reducción de la jornada laboral, que se mostraron favorables a la propuesta de las 37 horas y media poco después de que los posconvergentes registraran la enmienda a la totalidad a la propuesta de Yolanda Díaz. Además, son partidarios de entrar en la confrontación directa con Aliança Catalana, una estrategia que no comparten todos en Junts, aunque cada vez son más frecuentes las alusiones veladas de sus líderes contra a esta formación.

En el acto de este fin de semana, que se celebrará en el Orfeó Martinenc de Barcelona, intervendrán algunas de las caras más conocidas de esta ala de izquierdas de Junts. Además de Comín, que entrará por videoconferencia porque aún no puede regresar a España sin riesgo de ser detenido, estarán los diputados en el Parlament Agustí Colomines -miembro de MEScat- y Ennatu Domingo -representante de Acció per la República-. También hablará Oriol Izquierdo, coordinador de AxR y miembro de la ejecutiva posconvergente junto a Domingo, así como también los exconsellers Ferran Mascarell y Marina Geli.