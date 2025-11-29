El Govern justifica las restricciones por la peste porcina africana: una "simple" suela de zapato puede propagarla

El Govern ha justificado hoy las restricciones que ha impuesto en 76 municipios para evitar la propagación de la peste porcina africana, como limitar actividades al aire libre o cerrar el parque de Collserola (Barcelona), porque una "simple" rueda o suela de calzado pueden transportar el virus a otros puntos.

Un brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la sierra de Collserola (Barcelona), donde ya se han hallado seis jabalís muertos, ha llevado a la Generalitat a establecer un perímetro de seis kilómetros en el que se impide el acceso, excepto a los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, donde se prohíben las actividades al aire libre como excursiones a pie o en bicicleta.

Ante este brote de peste porcina africana, el primero que se detecta en España desde 1994, la Generalitat ha pedido hoy a través de sus redes sociales que la ciudadanía no se desplace al entorno del parque natural de Collserola ni a las zonas restringidas.

"Una simple rueda o la suela de unas bambas pueden transportar y propagar el virus a otros puntos", advierte la Generalitat.

Estas son las restricciones que ha impuesto la Generalitat, que suponen el cierre total de acceso al medio natural en doce municipios y la restricción de acceso en otros 64.

El epicentro: 6 kilómetros con el medio natural cerrado

En la zona más cercana al punto de afectación, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), se ha establecido un radio de 6 kilómetros -que comprende 12 municipios-, en el que se ha decretado el cierre total de acceso al medio natural, la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales y la prohibición de cualquier actividad en zona rústica, por motivos de bioseguridad.

En este primer perímetro de seis kilómetros, en los que también se han instalado barreras físicas y químicas, así como trampas para el control de jabalís, se han activado equipos de los Mossos, del Seprona y Técnicos del departamento de Agricultura.

Este primer perímetro incluye los municipios de Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

El segundo perímetro: 20 kilómetros con limitaciones

En el segundo perímetro, las restricciones se expanden por un radio de 20 kilómetros, que incluyen 64 municipios, donde se han limitado las actividades al aire libre, la caza y vinculadas a la biodiversidad.

También se han prohibido las actuaciones que puedan interferir en las labores de control poblacional y de bioseguridad y se ha restringido el acceso a la totalidad del Parque de Collserola para las actividades al aire libre.

En concreto, este segundo perímetro afecta a las poblaciones de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Gelida, Sant Llorenç d'Hortons, Els Hostalets de Pierola, Masquefa, Castellbell i el Vilar, Mura, Rellinars, Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera y Molins de Rei.

También comprende las localidades de Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana y La Palma de Cervelló.

El segundo perímetro también incluye Alella, El Masnou, Montgat, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls.

Entre los municipios afectados por estas restricciones también se encuentran Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès.

Las principales recomendaciones

Para evitar la propagación de la peste porcina, la Generalitat recomienda a la ciudadanía y a los municipios que intensifiquen la limpieza de papeleras y contenedores, que se instalen los comederos de gatos en puntos elevados, avisar a los vecinos que no se puede dar de comer a los jabalís y cerrar las zonas de pícnic hasta nuevo aviso.

Además, la Generalitat pide que, si algún ciudadano se encuentra un jabalí muerto, llame al teléfono de emergencias 112 y no lo manipule.

No afecta a las personas

En cualquier caso, la Generalitat ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que la peste porcina africana no afecta a las personas, si bien supone un "grave riesgo" para el sector porcino, por lo que pide la colaboración de la población y de los municipios para garantizar la eficacia de las restricciones adoptadas.