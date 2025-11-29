El Govern celebra el primer examen para incorporar secretarios e interventores en ayuntamientos catalanes

El Govern de Catalunya ha celebrado este sábado el primer examen para incorporar secretarios e interventores en municipios, con cerca de mil opositores para las 218 plazas ofertadas en ayuntamientos catalanes. El objetivo es ir dando pasos para descentralizar este puesto funcionarial, ahora sólo dependiente de la Administración del Estado, para que la Generalitat vuelva a tener competencias propias, después que en 2013 pasaran a manos del Gobierno central.

El curso selectivo se desarrollará en la Escola d'Administració Pública (EAPC) antes del verano de 2026, lo que debe permitir dotar de manera definitiva un total de 218 plazas antes de finales del año que viene, con el objetivo de paliar progresivamente la actual carencia de interventores, secretarios o tesoreros, informa la conselleria de Presidencia en un comunicado este sábado.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha afirmado en declaraciones desde la Fira de Micropobles en Torre-serona (Lleida) que se han encargado de garantizar que el curso selectivo se hace en la EAPC: "Con el objetivo de formar a las personas que vienen a servir en un Ayuntamiento como secretarios o interventores en nuestras normas".

Traspaso de competencias

También ha asegurado que esperan "poder cerrar durante el año 2026 el traspaso de la competencia plena" para la gestión de la convocatoria pública de plazas, y ha dicho que estas eran unas oposiciones muy reclamadas y esperadas, en sus palabras. Según su Departament, estos exámenes marcan el inicio del camino para el retorno "integral" de una competencia clave para el buen funcionamiento de los ayuntamientos. La Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Estado acordó que después de esta primera apertura de 218 plazas, el siguiente paso será que la Generalitat asuma definitivamente "todas las funciones y facultades".

El traspaso de competencias ya fue acordado entre Junts y PSOE en el Congreso el pasado mayo, cuando pactaron una enmienda transaccional que permite a Catalunya recuperar la gestión integral de los funcionarios de administración local con habilitación estatal (secretarios, interventores y tesoreros municipales). El acuerdo se articuló a través de una nueva disposición adicional a la Ley de Bases de Régimen Local que se incluyó en el proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, que se encuentra en tramitación en el Congreso.

Concretamente, la Generalitat tendrá las facultades de “creación, clasificación y supresión de puestos, aprobación de la oferta de empleo pública, procesos de selección, nombramiento, procesos de provisión y gestión administrativa integral de estos funcionarios”, según explicó Junts sobre el acuerdo, asegurando que permitiría “revertir la situación crítica que sufren” muchos ayuntamientos catalanes, donde el 66% de los puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes u ocupados interinamente, cosa que “genera graves disfunciones”.

Próximos pasos

La primera prueba de estas oposiciones se ha llevado a cabo en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona, y ha consistido en un cuestionario de 100 preguntas, con 537 opositores que se presentaban para las plazas de secretario-interventor, 204 plazas de secretario y 215 plazas de tesoreros.

Los aspirantes que superen las pruebas se enfrentarán, en una fecha todavía por confirmar, pero hacia el mes de febrero, una exposición oral ante el tribunal durante un máximo de 40 minutos con cuatro temas del temario y el tercer ejercicio consistirá en la resolución de un caso práctico.

La EAPC está acabando de elaborar el curso selectivo que se celebrará el verano de 2026, un curso de cuatro semanas para los aspirantes que hayan superado las tres pruebas de selección.

Además, también trabaja en otras acciones vinculadas a la formación de los funcionarios de habilitación nacional, entre ellos, un cuestionario para los funcionarios sobre sus necesidades formativas, un itinerario de formación continua o el diseño de una jornada municipalista anual como punto de encuentro de los empleados de los entes locales.