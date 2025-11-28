El TC empezará a pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía a la malversación con los recursos de Junqueras y Turull

El pleno del Tribunal Constitucional de la próxima semana tiene previsto empezar a pronunciarse ya sobre la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación de caudales por el condenó o procesó en rebeldía por el 'procés'. Lo hará al determinar si debe levantar la inhabilitación al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y al secretario general de Junts, Jordi Turull, de forma cautelar, sin esperar a resolver el fondo de los recursos de amparo que ambos presentaron contra la decisión del alto tribunal.

Todas las propuestas de resolución que irán al pleno, por las cautelares de Junqueras, Turull y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa, de las que han sido ponentes los magistrados José María Macías, César Tolosa y el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se decantan por la desestimación de la solicitud cautelar de la inhabilitación, en línea con el informe que presentó en su día el fiscal jefe ante el Constitucional, Pedro Crespo, que también se opuso a la del expresidente catalán Carles Puigdemont contra la orden de arresto que aún tiene en vigor.

Esa es la práctica habitual del TC para no vaciar de contenido el propio recurso de amparo, que no se resolverá hasta el año que viene. Sin embargo, fuentes de la corte de garantías señalan a EL PERIÓDICO que la solicitud y el caso plantea muchas particularidades, por lo que, aunque finalmente se imponga el rechazo de la cautelar, habrá debate entre los 12 magistrados. No se trata de otro tipo de cautelar, como el ingreso en prisión que alegó el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sin ningún éxito.

Desobediencia

En lo que no hubo ninguna discrepancia fue en el pleno anterior a la hora de rechazar unos recursos de amparo presentados por Junqueras y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa, contra la paralización del pronunciamiento del Supremo sobre la aplicación de la amnistía a la desobediencia mientras el TC resolvía la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el alto tribunal sobre los desórdenes públicos y el altercado.

En su caso la inadmisión se produce "por pérdida sobrevenida de objeto", puesto que el Constitucional ya resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo, al declarar constitucionalidad de la ley "y su aplicabilidad a las ejecutorias en las que se integran los recurrentes", y ello supone eliminar toda posibilidad de que subsistiera lesión efectiva del derecho fundamental invocado