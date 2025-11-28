Soto del Real, la cárcel de los políticos: de Ábalos y Koldo a Luis Bárcenas o Jordi Turull

José Luis Ábalos y Koldo García han pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente -que ya envió a Santos Cerdán a la misma prisión en junio- ordenó este jueves que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE y el que fuera su asesor entraran en prisión incondicional ante el riesgo de fuga "extremo". Así, Ábalos y Koldo han entrado a formar parte del muy extenso grupo de políticos que han pasado tiempo entre los muros de la cárcel de Soto del Real: desde el extesorero del PP Luis Bárcenas a Jordi Pujol Ferrusola.

El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el partido, encargado de defender la moción de censura que llevó al líder del PSOE a la Moncloa en 2018, entró este jueves en la cárcel junto al que fuera su asesor en el Ministerio de Transporte. Lo han hecho apenas una semana después de que abandonara la prisión Cerdán, la misma que tan bien conocen el que fuera el interlocutor de Junts con el Gobierno: el secretario general del partido, Jordi Turull. El 'número dos' de Junts estuvo encerrado en 2019 en esta prisión madrileña junto al resto de líderes del 'procés' -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Josep Rull y Forn- durante la celebración del juicio.

En aquel tiempo, los dirigentes catalanes coincidieron en esta misma prisión con varios políticos del PP. El actual líder de ERC, Oriol Junqueras, explicó que durante su paso por este centro penitenciario tuvo la "oportunidad" de dar "clases variadas" al extesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado por el caso Gürtel.

Fue justo la sentencia del 'caso Gürtel', que determinó la existencia de una estructura de contabilidad paralela en el PP, la que llevó a Sánchez a presentar y ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Aquel caso también llevó a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', los cabecillas de la trama a la misma prisión de Soto del Real.

Coincidencias varias

En 2019, Junqueras también dio clases de historia -de matemática no se lo permitieron las autoridades porque "dijeron que podía usarse para delinquir"- al exministro de Economía de José María Aznar, Rodrigo Rato, condenado por el caso de las tarjetas black relacionadas con Caja Madrid. Años antes, y por el mismo caso, estuvo también encerrado Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. A penas unos años antes, fue otro exbanquero, Mario Conde, quien entró en esta cárcel por repatriar dinero del 'caso Banesto', el cual ya le había llevado años antes a estar privado de libertad.

Y entre medias, coincidieron en 2017 el expresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP madrileño, Ignacio González, y el hijo mayor del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. Ambos entraron con cuatro días de diferencia y salieron tras más de 200 días en Soto del Real. Ese mismo año ingresó también en este centro el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, por el 'caso Soule'.