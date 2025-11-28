Junts deja todas las vías abiertas para la elección de su candidato en Barcelona

Queda aún un año y medio para las elecciones municipales, pero todos los partidos ya trabajan con la mirada puesta en mayo de 2027. Si no hay una convocatoria anticipada en el Congreso o en el Parlament, serán los primeros comicios que se celebren en Catalunya del nuevo ciclo electoral, y será una cita clave para confirmar o desmentir las corrientes de fondo que marcan las encuestas, con un aumento de las fuerzas de extrema derecha como Aliança Catalana y Vox. Para algunas organizaciones como Junts hay mucho en juego, y la dirección ya se ha puesto manos a la obra para empezar a elegir candidatos.

El consejo nacional del partido aprobará este sábado el reglamento interno que define el procedimiento para la elección de alcaldables. En el caso de Barcelona, la ciudad más importante y que tiene un trato especial dentro del manual de funcionamiento, la formación ha decidido dejar abiertas todas las vías y no se elegirá definitivamente el método hasta que se reciban todas las precandidaturas y sus correspondientes avales. Las tres vías son: la proclamación directa, la propuesta directa de un candidato que deba ser ratificado por la asamblea o la convocatoria de primarias.

Además, el texto tampoco establece ningún tipo de plazos para el inicio del procedimiento en la capital catalana. El partido lleva tiempo buscando un candidato de consenso, pero ha tenido que ir postergando la decisión al no haber hallado aún una figura clara que pueda competir en la capital catalana. Tampoco se establecen calendarios para el resto de poblaciones, pero la formación confía tener cerrado el gran grueso de cabezas de lista en mayo de 2026, un año antes de los comicios.

El texto no fija plazos, pero la formación confía en tener cerrado el grueso de cabezas de lista en mayo de 2026, un año antes de los comicios

El documento elaborado por la dirección y que validó hace un mes en la convención nacional, llega a la cita de este sábado prácticamente sin oposición interna. Fuentes de la dirección explican que han recibido unas 25 enmiendas, y que a pocas horas de la votación, solo cuatro o cinco siguen vivas. Eso significa que, si no hay acuerdo de última hora o los proponentes las retiran, deberán votarse el sábado. Sin embargo, ninguna de ellas, aseguran las mismas fuentes, compromete el texto. El único cambio significativo respecto al redactado inicial es una ampliación del censo, que debía cerrarse este fin de semana y que finalmente abarcará el periodo hasta que se inicie el proceso de elección en cada municipio.

Una vez validado el texto por el consejo nacional, será el turno de la militancia. La próxima semana, entre los días 3 y 4 de diciembre, deberá ser refrendado por los afiliados y será entonces cuando cada población podrá empezar a designar su representante a estos comicios.

Xavier Trias presenta su candidatura, "Trias per Barcelona" / EFE / EFE / Enrique Foncuberta

La capital catalana

Junts quería cerrar la candidatura de Barcelona hace tiempo, se barajaron fechas como Semana Santa o verano de 2025, pero se ha tenido que ir postergando. La razón de este retraso es que la cúpula posconvergente quería hacer un fichaje al estilo de Xavier Trias hace dos años. El exalcalde consiguió ganar los comicios haciendo pública la candidatura cinco meses antes de la votación, aunque no pudo levantar la vara de mando por una alianza 'in extremis' entre el PSC, los Comuns y el PP que llevó a Jaume Collboni a la alcaldía. En esta ocasión, se han sondeado figuras como la del expresident de la Generalitat, Artur Mas, o la del exconseller Joaquim Forn. Sin embargo, los dos han declinado volver a la primera línea política.

En cambio, los que sí aspiran a liderar la lista son el actual líder del grupo municipal, Jordi Martí, y el concejal y vicepresidente del partido, Josep Rius. Martí es el sustituto designado por Trias, mientras que Rius es una de las personas de confianza de Puigdemont. Si no se consigue un fichaje de última hora, previsiblemente los dos compañeros de grupo municipal podrían acabar midiéndose en unas primarias. Al margen de ellos dos, también se han mostrado dispuestos otros excargos de la formación, como Josep Maria Argimon, cuyo nombre figura en encuestas internas, y se había especulado con otros como el de Victòria Alsina o hasta el de Jaume Giró.

¿Qué dice el reglamento?

La capital catalana, igual que el resto de municipios, tendrá su propia Comissió Municipal Territorial (CMT), según se expone en el documento que será validado este sábado. En su caso estará formada por dos representantes de la ejecutiva del partido, uno de ellos será el secretario de política territorial Joan Ramon Casals -que tiene voto de calidad-, y otro miembro designado por la propia dirección. Además, habrá dos representantes de la federación local, su presidente y su responsable de política municipal; y un representante de cada uno de los 10 distritos, que también será su presidente o la persona que este decida.

Será este órgano, cuando la dirección nacional dé la orden de activar el mecanismo, el que se encargará de poner en marcha la convocatoria para recibir las candidaturas. Los aspirantes deberán reunir el aval de un mínimo del 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad. Durante el trámite de enmiendas, se presentó una propuesta para rebajar este porcentaje, pero finalmente ha sido retirada por los proponentes.

Una vez que la lista de candidatos que hayan conseguido los apoyos necesarios esté cerrada, será la CMT la que, por mayoría simple, decidirá cuál de los tres procesos de selección se aplica. Concretamente, el reglamento dice que puede proclamar directamente al candidato, puede "proponer una persona como cabeza de lista para que sea ratificada por la asamblea" o puede iniciar "un proceso democrático entre dos o más candidatos", lo que sería un proceso interno de primarias.