De un equipo de 11 hombres a una dirección casi paritaria: la transformación tranquila de Felipe VI

La remodelación interna que Felipe VI inició en 2014, cuando subió al trono, ha terminado por consolidar una dirección de la Casa del Rey muy distinta a la que heredó y en casi igualdad de género: seis hombres y cinco mujeres. La diferencia con el final del reinado de Juan Carlos I es significativa. La cúpula con la que el anterior Monarca cerró su etapa estaba compuesta íntegramente por hombres, 11 de 11, un reflejo de un modelo anclado en inercias que el actual jefe del Estado ha ido desmontando con el relevo progresivo de todos los colaboradores que heredó.

La primera mujer que entró en la cúpula fue Beatriz Rodríguez Alcobendas en el puesto de interventora. Era 2015

El avance ha sido gradual. Felipe VI no barrió a sus altos cargos al llegar al trono, sino que mantuvo a algunos de los perfiles clave para asegurar continuidad mientras se asentaba su proyecto. Las tres personas que le ayudaron a hacer esa transición fueron Jaime Alfonsín Alfonso, Domingo Martínez Palomo y Alfonso Sanz Portolés. Alfonsín, abogado del Estado, fue la sombra de Felipe durante casi 30 años. Primero, como jefe de la Secretaría del Príncipe (1995-2014) y, después, como jefe de la Casa (2014-2024). Martínez Palomo, teniente general de la Guardia Civil, entró a trabajar en La Zarzuela como escolta de Felipe en 1981 y en noviembre de 2024, tras ocupar diferentes cargos en la cúpula, se jubiló como secretario general (el segundo puesto de mayor rango tras el jefe de la Casa): 43 años cerca del actual Rey. El diplomático Sanz Portolés, por su parte, estuvo 31 años en el núcleo duro encargándose en diferentes etapas del protocolo, la secretaría general y, en el último puesto, como consejero diplomático.

La salida de estas tres personas fichadas por Juan Carlos I abrió la puerta a una transformación más profunda. La nueva estructura refleja el cambio: cinco mujeres y seis hombres ocupan hoy las 11 posiciones directivas, un equilibrio impensable hace poco más de una década. La primera mujer que entró en la cúpula fue Beatriz Rodríguez Alcobendas y lo hizo en 2015, ocho meses después de que Felipe se convirtiera en Rey. Lo hizo para sustituir al hasta entonces interventor, Óscar Moreno, de 79 años.

Fue la única mujer que se encontró al llegar (febrero de 2024) el diplomático Camilo Villarino, sucesor de Alfonsín como jefe de la Casa del Rey. La infrarrepresentación de la mujer se enmendó en poco más de un año. Desde diciembre del año pasado, se han sumado a la cúpula directiva Mercedes Araújo, letrada de las Cortes, como nueva secretaria general (la ‘número dos’); la embajadora Carmen Castiella, como consejera diplomática; Marta Carazo, como jefa de la secretaría de la Reina, y Rosa Lerchundi, como directora de Comunicación.

Leonor, Reina

El equipo responde al propósito central de Felipe VI de dejar atrás la cultura organizativa heredada y proyectar una institución alineada con los estándares actuales, teniendo en cuenta, además, que su sucesora será una Reina, Leonor. El hecho de que sea una mujer, según Alfonsín, puede ayudar “mucho” a la futura jefa de Estado. “Si Doña Leonor sintoniza con el sentir y las aspiraciones de esos jóvenes y, muy en particular, de las mujeres españolas, independientemente de sus convicciones ideológicas, habrá dado pasos muy importantes en su consolidación personal e institucional”, dijo el mes pasado en el discurso de ingreso que pronunció en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.