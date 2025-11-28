Acto con Foment del Treball
Feijóo pide a los empresarios catalanes que presionen a Junts para una moción de censura: "No me faltan ganas, me faltan votos de los suyos"
El líder del PP denuncia la "inhabilitación de facto" del Gobierno tras el revés a la senda de déficit en el Congreso y la entrada en prisión de Ábalos
Feijóo propone un plan de autónomos con cuotas cero, flexibilidad en los pagos y menos papeleo
Feijóo, tras el encarcelamiento de Ábalos, convoca una concentración en Madrid: "Si el Gobierno va contra los jueces, nosotros contra los corruptos"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Barcelona este viernes para presentar ante la plana mayor de los empresarios catalanes su plan económico, centrado en una bajada de impuestos y que ya había hecho público en los últimos días. Es una hoja de ruta que se propone desplegar si llega a la presidencia del Gobierno y que le sirve ahora de carta de presentación para una carrera electoral que en el PP hace tiempo dan por empezada, pese a que las elecciones están previstas en 2027.
Por eso, en un acto en Foment del Treball, bajo la mirada atenta de su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha interpelado al empresariado catalán presente para que se implique activamente en desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, presionando a Junts para que aporte sus votos. "En esta sala seguro que hay mucha gente que ha votado a Junts y que no comparte la estrategia y la deriva ética y legislativa que está siguiendo este Gobierno", ha declarado Feijóo. "Les voy a hablar claro: no me faltan ganas, me faltan votos, entre comillas, de los suyos", ha rematado, dirigiéndose también a quienes quizás han votado a ERC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
- ¿Por qué sube tanto Aliança Catalana? ¿De dónde saca los votos? 5 claves de la encuesta del CEO
- La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
- El juez del Supremo envía a prisión sin fianza a Ábalos y Koldo, al apreciar riesgo 'extremo' de fuga
- Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo: Anticorrupción pide prisión sin fianza
- El principio acusatorio, la filtración del correo y la nota informativa sobre las mentiras de la pareja de Díaz Ayuso
- Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza