Los Comuns activan un canal de Whatsapp para desmontar bulos de la extrema derecha

No hay partido en Catalunya que no trate de dar con la fórmula para desactivar el crecimiento de la extrema derecha. En una semana marcada por el barómetro del CEO, que apunta que la suma de Aliança Catalana y Vox podría alcanzar los 34 diputados en el Parlament, los Comuns activan una ofensiva para desafiar el algoritmo que, en la mayoría de redes sociales, amplifica los discursos ultra. La filosofía es crear una conexión directa con los ciudadanos sin intermediarios, tanto presencialmente como de manera telemática, por lo que estrenarán un canal de Whatsapp específico para "desmontar los bulos" que difunde la extrema derecha para sumar adhesiones.

Con el nombre de 'Desmuntem l'extrema dreta", el partido se dispone a combatir la desinformación con sus propios recursos. ¿Cómo? Advirtiendo de cada contenido que se haga viral y que contenga falsedades, explicando quién está detrás de estas supuestas informaciones y, también, aportando datos que corrijan los que son erróneos y que se propagan con intencionalidad política, así como aquellos que ayuden a poner en contexto fenómenos que la extrema derecha amplifica para generar alarma.

Contacto sin cortapisa

El canal está ya activo pero se lanzará oficialmente este fin de semana, cuando dirigentes de los Comuns estarán desplegados en cerca de medio centenar de municipios de Catalunya para buscar el contacto sin cortapisa con los vecinos y hablar de tú a tú con ellos. Las maratones de carpas son un clásico de los partidos. Es, de hecho, una estrategia que ha utilizado el partido de Sílvia Orriols en los últimos dos años para darse a conocer plaza a plaza y a la que también recurrió Junts a principios de este mes.

Jéssica Albiach, David Cid y Susanna Segovia, del grupo parlamentario de los Comuns, en un pleno / ZOWY VOETEN

Partiendo de la base de que los clásicos funcionan, los Comuns también se suben a este carro, pero con acento propio y materiales de distribución con lenguaje muy directo. En esta acción a pie de calle, repartirán 'flyers' con el eslogan '¿Crees que te defienden?' y los rostros tanto de la líder de Aliança como del de Vox, Santiago Abascal. "La mejor manera de que no se aprovechen de nuestras legítimas preocupaciones (como la seguridad, la vivienda y el precio de la comida) es que nos informemos bien", reza el folleto.

"La mejor manera de que no se aprovechen de nuestras legítimas preocupaciones (como la seguridad, la vivienda y el precio de la comida) es que nos informemos bien", reza el folleto de los Comuns

Así pues, ante la problemática de las ocupaciones que señala la extrema derecha, los Comuns recuerdan que solo el 0,06% de las viviendas están en esa situación. Ponen también el acento en que, cuando los partidos ultra defienden que rebajarán impuestos, se refieren a lo que pagan las eléctricas, además de señalar que estos partidos votan en contra del incremento del salario mínimo y de la reducción de la jornada laboral. En cuanto a la inmigración, uno de los flancos que más se explota en Catalunya, argumentan que lo que realmente les molesta a estas formaciones es "la gente pobre". En esos 'flyers' habrá un código QR para sumarse al canal de Whatsapp, que dará continuidad a este intento de "desenmascarar" a los ultras.

Recogida de firmas

Pero los Comuns son conscientes de que, más allá de destapar los hilos que mueven los reaccionarios, combatir la desafección pasa también por ser capaces de generar adhesión más allá de sus propias filas a un proyecto que genere una expectativa de mejora en la vida de los ciudadanos. Para ello impulsarán una recogida de firmas sobre cuatro asuntos que consideran buques insignia de su ideario: contra la ampliación del aeropuerto de El Prat, para apoyar que el derecho al aborto quede blindado en la Constitución, a favor de la prohibición de la tauromaquia y para lograr que el catalán sea oficial en la Unión Europea.

Ada Colau, Jéssica Albiach y Candela López, en un acto / TONI ALBIR / EFE

La coordinadora nacional de los Comuns, Candela López, estará repartiendo estos folletos el sábado en Ripoll, municipio bajo la batuta de Orriols, mientras que los diputados en el Congreso Aina Vidal, Eloi Badia y Viviane Ogou estarán en Vilanova, Salt, y Manresa y Terrassa, respectivamente. Lluís Mijoler, diputado en el Parlament, pisará la calle en Cornellà y Viladecans, mientras que sus compañeros de grupo parlamentario se repartirán por Barcelona. El portavoz David Cid, por ejemplo, lo hará en el barrio de Sant Andreu, Andrés García Berrio en el Eixample y Susanna Segovia en La Marina. El resto de cuadros de la formación se volcará en otros municipios, con una principal incidencia en el área metropolitana.

Si esta campaña hará o no mella en el voto a la extrema derecha, solo las urnas podrán determinarlo; y la previsión es que estas no se vuelvan a poner en Catalunya -salvo contratiempo- en 2027 con motivo de las elecciones municipales. Queda mucha tela por cortar hasta entonces.