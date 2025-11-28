Catalunya monitorizará los discursos de odio en las redes sociales con una nueva aplicación

Los discursos de odio en las redes sociales se han disparado en los últimos años y afectan especialmente a las mujeres, personas LGTBI, migrantes, racializadas, con discapacidad o pertenecientes a comunidades religiosas. Justo en la semana en que el barómetro del CEO ha zarandeado la política catalana apuntando que Aliança Catalana y Vox podrían alcanzar los 34 diputados en el Parlament, el Govern de la Generalitat ha anunciado que incorpora una nueva aplicación que le permitirá monitorizar esos discursos de odio en línea con el fin de tratar de impedir que se viralicen o queden impunes.

La Generalitat dispondrá de esta herramienta gracias a la firma de un convenio de la conselleria de Igualtat i Feminisme con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que le permitirá hacer uso de la plataforma que utiliza a escala estatal el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Se trata de la primera colaboración que formaliza este ente con una comunidad autónoma y que permitirá analizar los discursos de odio que se propagan en catalán.

"Lo que pasa en las redes sociales tiene traslación en la vida real. No puede volver a repetirse un Torrepacheco", ha asegurado la ministra Elma Saiz durante la firma del convenio. La titular del ministerio de Inclusión ha detallado que solo en el último mes se han detectado 52.900 discursos de odio en redes como X, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube y que, de estos, han logrado que un 42% fueran retirados.

Contra la impunidad

El Govern pretende ahora seguir esa misma senda en una Catalunya donde se ha disparado el voto a partidos de ultraderecha como Aliança Catalana. "No nos podemos permitir que el odio campe por las redes. Ignorar sus efectos destructivos sería una irresponsabilidad imperdonable", ha defendido el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subrayado que se trata de un asunto clave para preservar la cohesión social, la convivencia y la democracia. "Quien la hace, la paga: en los barrios, en las calles y en las redes. El odio no es un concepto abstracto", ha advertido.

Justo esta semana, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Generalitat ha puesto el foco en las violencias machistas digitales. Así lo ha recordado la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha hecho hincapié en la proliferación de los casos de ciberacoso en estas plataformas cuyo algoritmo amplifica los mensajes de la extrema derecha. "Hay que detectar y actuar", ha reivindicado, además de desgranar que con la aplicación podrán elaborar informes públicos y determinar si esos discursos pueden ser un delito penal o una sanción administrativa.

En todo caso, el objetivo es que no queden sin respuesta, pese a que las propias instituciones admiten las dificultades que supone que las plataformas no asuman responsabilidades o que la vía judicial no dé una respuesta eficiente. Según fuentes de la conselleria, a principios del año que viene la plataforma podrá ya funcionar a pleno rendimiento. "Queremos ser referentes en la lucha contra los discursos de odio porque son la antesala de los delitos de odio", ha concluido Menor.