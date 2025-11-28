Almeida, sobre la protesta contra Sánchez: "Voy a estar como alcalde de Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), ha afirmado este viernes que "obviamente" va a acudir el próximo domingo a la protesta contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocada por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que lo hará "como alcalde de Madrid".

"Sí, voy a estar como alcalde de Madrid porque quiénes tenemos responsabilidades institucionales no podemos volver la cara a la situación que estamos viviendo en España", ha argumentado Almeida en su intervención ante el II Foro de Grandes Ciudades reunido en Burgos.

El regidor madrileño ha defendido que no se trata de "una convocatoria de partidos" sino de un llamamiento a "españoles preocupados" por la democracia y por el Estado de derecho, para que el país "no se convierta en ese nido de corrupción permanente que fue el motor de la moción de censura" con la que llegó al poder Pedro Sánchez.

"No hay corrupción que no le alcance y por tanto, como alcalde de Madrid, como responsable institucional y como también encargado de velar por la democracia y por el Estado de Derecho desde nuestras obligaciones, el domingo tengo que estar en el Templo de Debot", ha argumentado.

orv

(foto) (vídeo)