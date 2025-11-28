Estos son los alcaldes que más cobran en Catalunya

Las diferencias salariales afectan también a los cargos municipales. Mientras un tercio de los alcaldes de España no tiene ninguna retribución, tres de ellos perciben más de 100.000 euros anuales. Son los de Madrid, con 110.688,12 euros; Bilbao, con 105.557,28 euros; y Barcelona, con 104.000 euros, según las retribuciones de cargos electos y retribuciones medias de empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas del Ministerio de la Función Pública con datos de 2024.

Así pues, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), es el regidor que más cobra en Catalunya y el tercero en España. En el 'ranking' autonómico le siguen los alcaldes de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, con 81.901 euros; Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès (Junts), con 81.483 euros; Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón (PSC), con 78.157,38 euros; y Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), con 76.417 euros.

Tanto a nivel estatal como en Catalunya, los alcaldes mejor remunerados no se corresponden con las localidades más pobladas. Por ejemplo, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), es el segundo alcaldes mejor pagado de España pese a que su ciudad es la 11ª en población. En el caso de Catalunya, Collboni y Quirós sí son los alcaldes de las dos ciudades más pobladas, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. Pero la cosa cambia a partir de la tercera posición.

Según los datos del Idescat de 2024, la tercera, la cuarta y la quinta ciudad de Catalunya a nivel de población son Terrassa, Badalona y Sabadell. En cambio, sus alcaldes no están en el 'top 5' de retribuciones: respectivamente, Jordi Ballart (TxT) cobra 75.351 euros, Xavier García Albiol (PP) tiene un sueldo de 40.847 euros, y Marta Farrés (PSC) renunció a su sueldo como alcaldesa para cobrar el de vicepresidenta de la Diputación de Barcelona.