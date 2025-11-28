Con la bandera franquista y gemelos de la Falange: así declara Albacete 'persona non grata' a Pedro Sánchez

El pleno del Ayuntamiento de Albacete declaró el pasado jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'persona non grata' en la ciudad y pidió su dimisión. Lo hizo con el apoyo de PP y Vox a una moción presentada por el concejal no adscrito José Ramón Conesa, suspendido de militancia de Vox tras haberse abstenido para facilitar la aprobación del presupuesto municipal para 2024. En la sesión, Conesa defendió su iniciativa exhibiendo símbolos preconstitucionales, como la bandera franquista en una insignia en la solapa de su chaqueta y unos gemelos con el yugo y las flechas, emblema de Falange Española.

El edil no adscrito justificó la declaración de 'persona non grata' de Sánchez por haber pactado "con los asesinos y herederos de ETA", así como por su "inutilidad manifiesta y corrupción crónica", en una intervención en la que afeó la gestión del Gobierno en la pandemia o la dana. La ejecutiva municipal del PSOE en Albacete, convocada con carácter de urgencia este viernes, está estudiando medidas legales para que la justicia se pronuncie sobre la moción aprobada y sobre el hecho de que el alcalde, el popular Manuel Serrano, "tolere y permita que en el pleno se exhiban símbolos franquistas y se realice apología y exaltación del régimen del dictador Francisco Franco".

"Acabar con el sanchismo es una emergencia nacional"

En el pleno, la concejala del PP Rosa María González de la Aleja afirmó que los populares comparten "plenamente la descripción" planteada por Conesa y acusó a Sánchez de "degradar la democracia" y dejar a España en una "situación económica dramática". "Terminar con el sanchismo es una emergencia nacional", ha afirmado la regidora popular. El grupo de Vox votó a favor de la moción porque "busca el bien de los españoles", pese "al señor que la propone", según expresó la concejala Lorena González Vidal refiriéndose a su excompañero de partido.

Por su parte, los concejales del PSOE, José González Martínez, y de Unidas Podemos, María Nieves Navarro, advirtieron de que la moción supone un ataque a la institucionalidad democrática y acusaron al concejal no adscrito de hacer apología del franquismo en varias ocasiones. "La política no es meter mierda contra los demás, es beneficiar a la gente e intentar mejorar vida de albaceteños", subrayó el edil socialista, quien acusó al alcalde popular, Manuel Serrano, de usar a los concejales no adscritos para traer al pleno lo que él mismo "no se atreve a traer". Navarro, por su parte, reprochó a Serrano que permita la exhibición de simbología franquista en los plenos.