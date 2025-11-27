Òmnium se reunirá con los alcaldes de los municipios con más lista de espera a los cursos para aprender catalán

Con los resultados de la encuesta sobre usos lingüísticos aún humeante que pone el foco en qué puntos de Catalunya el catalán sufre un mayor retroceso, Òmnium Cultural ha decidido pasar a la acción. El presidente de la entidad, Xavier Antich, se reunirá con los alcaldes de los municipios con más lista de espera para acceder a cursos de aprendizaje de la lengua para valorar sobre el terreno cómo revertir una situación que define como una "emergencia lingüística". Los dos primeros serán los de Barcelona, Jaume Collboni, y Girona, Lluc Salellas.

"Necesitamos que las administraciones pongan todas las herramientas que tienen para responder a una demanda que, según los datos, continúa siendo muy elevada", ha asegurado Antich. Según la encuesta, en la capital catalana hay más de medio millón de personas que quieren aprender catalán o mejorar su nivel, una cifra que se ha incrementado en los últimos siete años. Sin embargo, Barcelona es la ciudad que lidera las listas de espera a los cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. El lunes pasado, el presidente de Òmnium tenía agendada una cita con Collboni, que finalmente fue anulada y que se reagendará en los próximos días.

La implicación de todos ante esta situación de emergencia lingüística es imprescindible y fundamental Xavier Antich — Presidente de Òmnium Cultural

El área metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población, es una de las zonas de Catalunya donde menos se habla catalán. En el caso de las comarcas gerundenses, donde se ha registrado un descenso en el uso habitual respecto 2018, hay 100.000 personas que manifiestan que quieren aprender catalán o mejorarlo. "La implicación de todos ante esta situación de emergencia lingüística es imprescindible y fundamental", sostiene Antich, que entiende que, además del Govern de la Generalitat, también los ayuntamientos deben arremangarse para cubrir una demanda que es clave para frenar el retroceso de la lengua.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en la reunión el presidente de Òmnium, Xavier Antich y la vicepresdienta, Marina Gay. / Arnau Carbonell

Una "prioridad de país"

Precisamente, el pasado mes de junio, las cuatro entidades municipalistas de Catalunya -Federació de Muncipis de Catalunya, Associació de Municipis de Catalunya (ACM), Associació de Micropobles de Catalunya y Associació de Municipis per la Independència- se comprometieron junto a Òmnium a la "universalización" en el mundo municipal del derecho al acceso al uso de la lengua catalana". Y en febrero, Antich se reunió también con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y ambos convinieron que el catalán debía ser una "prioridad de país".

Òmnium, que se creó durante el franquismo para preservar el aprendizaje del catalán en la clandestinidad, ha centrado su estrategia tras el 'procés' en ejercer de motor de la cohesión social intensificando proyectos a favor de la lengua y la cultura catalana en un contexto de auge de la extrema derecha. De hecho, impulsa la iniciativa Vincles, que promueve el aprendizaje del catalán y el arraigo de los nuevos catalanes como hacía hace 60 años, cuando se creó.