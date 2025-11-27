Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones internacionales

Madrid acogerá el próximo jueves una cumbre bilateral entre España y Marruecos

La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023

Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI, en su primer viaje oficial de esta legislatura a Marruecos.

Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI, en su primer viaje oficial de esta legislatura a Marruecos. / EP

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Madrid acogerá el próximo jueves la que será la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un escueto comunicado.

"En el marco actual de las excelentes relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ambos Gobiernos han decidido la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel para el próximo 4 de diciembre en Madrid", ha indicado el departamento que encabeza José Manuel Albares.

La cumbre bilateral vendrá procedida un día antes de un encuentro empresarial también en la capital, ha precisado Exteriores.

La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023. Entonces, Sánchez no fue recibido por Mohamed VI, quien se encontraba fuera del país de vacaciones.

El monarca alauí llamó entonces por teléfono a Sánchez y le invitó a visitarle "próximamente" en Rabat. Sin embargo, esa visita no se concretó hasta un año después, en febrero de 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
  2. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  3. Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
  4. ¿Por qué sube tanto Aliança Catalana? ¿De dónde saca los votos? 5 claves de la encuesta del CEO
  5. La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
  6. La Fiscalía Anticorrupción pide el ingreso de prisión de Ábalos
  7. García Ortiz presenta su renuncia a Bolaños para 'proteger' a la Fiscalía y a la ciudadanía tras su condena
  8. Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo: Anticorrupción pide prisión sin fianza

Abascal exige a Feijóo "romper todos los pactos con el PSOE" en vez de "convocar manifestaciones partidistas"

Abascal exige a Feijóo "romper todos los pactos con el PSOE" en vez de "convocar manifestaciones partidistas"

Encuesta CIS: Dos de cada tres ciudadanos piensan que España podría entrar en guerra en los próximos años

Feijóo, tras el encarcelamiento de Ábalos, convoca una concentración en Madrid: "Si el Gobierno va contra los jueces, nosotros contra los corruptos"

Feijóo, tras el encarcelamiento de Ábalos, convoca una concentración en Madrid: "Si el Gobierno va contra los jueces, nosotros contra los corruptos"

Madrid acogerá el próximo jueves una cumbre bilateral entre España y Marruecos

Llorca acata las nuevas exigencias de Vox en inmigración: "Es un problema y hay que hacerle frente"

Las primeras palabras de Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat

Las primeras palabras de Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat

“Ayudaré a Llorca en la medida de mis posibilidades”: Mazón se despide de su cargo y no aclara si dejará el acta de diputado

“Ayudaré a Llorca en la medida de mis posibilidades”: Mazón se despide de su cargo y no aclara si dejará el acta de diputado

Pérez Llorca, elegido nuevo 'president' tras ceder ante Vox

Pérez Llorca, elegido nuevo 'president' tras ceder ante Vox