Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación a la mujer del presidente

El juez Peinado advierte a Moncloa que incurrirá en delito de desobediencia si no le remite las agendas de Begoña Gómez y datos sobre sus viajes con Álvarez

Reclaman que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se remitido dicha información al Juzgado

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno / EP

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, ha dictado una providencia en la que apercibe a Presidencia de Gobierno de que puede incurrir en un delito de desobediencia en el caso de no remitir determinada información que solicitó respecto de la asistente de Begoña Gómez, como son sus agendas, datos sobre los viajes que hayan podido realizar o información sobre otras ayudantes que tuvieron cónyuges de presidentes del Gobierno anteriores.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también reclama que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se ha remitido dicha información al Juzgado y que en caso de no remitirla "ni alegar las causas que imposibilitan su remisión" se enfrentan a una imputación por este posible delito.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
  2. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  3. ¿Por qué sube tanto Aliança Catalana? ¿De dónde saca los votos? 5 claves de la encuesta del CEO
  4. La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
  5. Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
  6. García Ortiz presenta su renuncia a Bolaños para 'proteger' a la Fiscalía y a la ciudadanía tras su condena
  7. Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se desploma entre los más jóvenes
  8. Los Pujol presentan un libro de Banca Catalana y un BOE para demostrar el origen lícito del dinero en Andorra

El sombrío futuro que el Supremo apunta para Ábalos en caso de condena: no menos de 10 años de prisión inmediata y más causas pendientes

El sombrío futuro que el Supremo apunta para Ábalos en caso de condena: no menos de 10 años de prisión inmediata y más causas pendientes

Resumen de la tercera jornada del Foro España 360

Torres responde a Aldama: "Hoy era el día para que llevara ante el juez pruebas. Él sí debe estar muy preocupado"

Torres responde a Aldama: "Hoy era el día para que llevara ante el juez pruebas. Él sí debe estar muy preocupado"

José Montilla: "Los principales servicios del Estado del Bienestar los prestan las comunidades autónomas, a pesar de que parte de la ciudadanía no lo sepa"

José Montilla: "Los principales servicios del Estado del Bienestar los prestan las comunidades autónomas, a pesar de que parte de la ciudadanía no lo sepa"

Los Comuns reclaman a la Síndica de Greuges que actúe ante el veto de Martorell a llenar garrafas en fuentes

Los Comuns reclaman a la Síndica de Greuges que actúe ante el veto de Martorell a llenar garrafas en fuentes

Ximo Puig: "El concepto básico es el de lealtad federal"

Ximo Puig: "El concepto básico es el de lealtad federal"

Uxue Barkos: "Hay que defender la eficiencia del Estado autonómico"

Uxue Barkos: "Hay que defender la eficiencia del Estado autonómico"

La entrada de Ábalos en prisión merma la mayoría parlamentaria del Gobierno y da más poder a Junts

La entrada de Ábalos en prisión merma la mayoría parlamentaria del Gobierno y da más poder a Junts