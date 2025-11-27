El Gobierno rebaja el rechazo a la senda de déficit y mantiene su intención de presentar presupuestos

El Gobierno recibe este jueves el primer revés del Congreso a su proyecto presupuestario, con el rechazo de PP, Vox y Junts a la senda de estabilidad, primer paso para aprobar las cuentas. En las últimas horas, Moncloa trata de rebajar el golpe y minimiza sus efectos políticos, revistiendo de normalidad el varapalo parlamentario y avanzando en su intención de presentar los presupuestos para 2026.

Ya este martes en el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, admitía la posibilidad de que cayera la senda de estabilidad (déficit y deuda), avanzando que negociaría "hasta el último momento" pero advirtiendo de que "es posible que esa senda no salga adelante". Trataba así de restarle importancia y anunciaba también que volverán a presentar una segunda senda de estabilidad si no sale adelante.

La aprobación de la senda de estabilidad no es un requisito imprescindible para aprobar las cuentas, ya que puede prorrogarse la última regla de gasto vigente, que fue aprobada en 2022, durante la anterior legislatura. En verano del año pasado, Junts también tumbó la senda de estabilidad para las cuentas de 2025, y el Gobierno inició un intento de aprobarlo por segunda vez, pero lo acabó retirando para evitar el segundo varapalo en el Congreso.

Responsabilizan al PP

En Moncloa tratan de minimizar los efectos del golpe de este jueves y responsabilizan del fracaso directamente al PP, que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas. "Tienen más dinero que nunca, será que no lo quieren, ironizan fuentes del Ministerio de Hacienda. Al mismo tiempo en que el Gobierno culpa a la oposición, resta importancia al rechazo de Junts, que formó parte de la mayoría de investidura. Avanzan que continúa el diálogo con los de Carles Pugidemont, con 7 diputados imprescindibles para el Ejecutivo.

El Gobierno trata de desvincular rechazo de Junts a la senda de estabilidad de motivaciones políticas, y consideran que va ligado "no al contenido" de la senda, que permite un 0,1 % del PIB de déficit a a las comunidades, sino a una cuestión de "formas". Relacionan esta oposición frontal a una escenificación de los de Carles Puigdemont, que sufre una importante fuga de votos hacia Aliança Catalana, el partido independentista de extrema derecha liderado por Silvia Orriols, que bebe directamente del electorado posconvergente. En el Gobierno creen que las últimas encuestas, que apuntan a un empate técnico entre estas dos fuerzas, explica las posiciones de Junts.

En este sentido, apuntan a que la situación de Junts no estará "normalizada" hasta que Puigdemont regrese, después de que el Tribunal Supremo rechazase aplicarle la amnistía y que esté pendiente el recurso del Tribunal Constitucional.

Febrero, fecha límite

Independientemente de la senda de estabilidad, en el Gobierno se mantienen firmes con que presentarán los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha puesto como fecha límite mediados de febrero El plan es exhibir, a las puertas de las campañas andaluzas, un aumento del gasto en partidas de vivienda, ciencia y servicios públicos.

En esas mismas fehcas Hacienda también lanzará la reforma del modelo de financiación autonómica el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para inmediatamente después aprobarlo en Consejo de Ministros y arrancar su tramitación en el Congreso, junto a la condonación de la deuda autonómica. La votación en la Cámara Baja de la quita a las comunidades autónomas está prevista también antes de que acabe el próximo trimestre de 2026.

Salgan o no adelante las cuentas públicas, el Ejecutivo insiste en que su determinación seguirá siendo agotar la legislatura. Tanto es así que fuentes de Hacienda avanzan que no descartan volver a presentar el mismo proyecto de Presupuestos si lo tumba el Congreso. Esto es, si se da una “ventana de oportunidad” y alguno de los grupos parlamentarios que lo puedan rechazar viren y cambien de posición.

Por ejemplo, un cambio en Junts, ante una hipotética vuelta a Catalunya de su líder, Carles Puigdemont, si como esperan se le aplica definitivamente la ley de amnistía. Aunque en el Gobierno reconocen que “es incógnita” que su vuelta sirva para reconducir la relación y hasta poder aprobar los Presupuestos, en un segundo intento, aseguran que si esto ocurre y se muestra dispuesto a apoyarlos se volverían a presentar.