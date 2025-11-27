Las frases de Llorca en un discurso sin mención a Mazón

Carlos Mazón fue el gran ausente, en sentido físico y literal. No estuvo en su escaño durante el discurso de Pérez Llorca. Y la hora y un minuto que ha durado la intervención, estuvo llena de guiños a Vox, también con reivindicaciones al Consell de Mazón, pero sin nombrar al todavía president en funciones ni en una ocasión. Un discurso en el que también el alcalde de Finestrat ha querido presentarse en sociedad, como alcalde, un hombre "tranquilo", tratando de rebajar el ruido, y con un uso del valenciano (su lengua habitual) muy por encima del que realiza su antecesor.

Estas son algunas de sus frases:

"Llego a esta sesión sin ningún acuerdo cerrado, pero quiero salir de ella con el pacto que les propongo: el pacto de las Corts, un pacto que asegure la gobernabilidad y la estabilidad de la legislatura apoyado en una mayoría real".

"Vengo a hablar claro: remarcar una cosa importante, estas medidas no hubieran sido posibles sin un pacto en 2023 que ha permitido dar estabilidad en la cámara. Fue un pacto exigente, muy exigente, pero fue responsable, muy responsable, que contó con la colaboración de Vox para impulsar los cambios necesarios. Muchas gracias, señorías".

"En democracia parlamentaria no se puede gobernar de espaldas al parlamento"

"Las instituciones no hablan por ellas, pero las personas sí".

"Ser alcalde no es mandar, es estar, es siempre tener los pies en el suelo. Escuchar todos sus problemas".

"En una semana tan llena de significado como esta, en la que defendemos la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres, me van a permitir que celebre el avance que supone, por un lado, la inminente presentación de la Estrategia para la Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual en la Comunitat Valenciana; y, por otro lado, el Plan de Prevención del Uso de la Pornografía entre Adolescentes que empezó hace unos meses".

"Estoy aquí para ofrecerles a todos ustedes una vía tranquila, firme y trabajadora".

"Renuncio al privilegio de ser alcalde y asumo una responsabilidad mayor, al servicio de tierra donde hay millones de personas que no saben quien soy , que no me han visto caminar por su calle y quizá empiecen a pronunciar mi nombre en unos días".

“Mi misión es sencilla: que vean en mí el mismo efecto que mis vecinos, que vean que lo esencial funciona. Un gobierno serio empieza igual que un ayuntamiento serio: garantizar que la gente viva bien sin ruido, sin caos y sin promesas vacías”

"Mis primeras palabras si me eligen como 'president' serán para pedir perdón a las víctimas de la dana, a las que lo perdieron todo y a las que perdieron demasiado. Ha sobrado mucha gresca y mucho insulto. Pediré perdón en nombre de la Generalitat Valenciana, pero pediré que sea lo mismo de las otras administraciones. Las administraciones no han estado a la altura de los ciudadanos".

"Yo no vengo a prometer milagros ni a levantar banderas que enfrenten. Vengo a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas con un rumbo claro que fue el que eligieron los valencianos cuando en mayo de 2023 entendieron que era necesario un cambio".

"El Pacto Verde Europeo, tal y como está planteado por élites europeas, es la mayor amenaza a la que se enfrentan nuestros agricultores. Su desarrollo ha fracasado para nuestro territorio, ha generado más burocracia, ha creído que para salvar el planeta ha de arruinar a quien trabaja toda la vida en la tierra. Nos jugamos el futuro del sector que hoy lucha por sobrevivir".

"La fiscalidad al servicio de la gente y no al servicio del Gobierno".

"La preservacion de nuestra identidad no es ser racista ni alarmista".

[Tras citar a Salvador Illa en unas palabras sobre el control de la inmigración] "No puede ser que el mismo discurso en Cataluña sea integración y aquí nos tachen de racistas".

"No tenemos que tener miedo a conocer los datos reales de delincuencia, ni el origen de quienes cometen delitos".

"Cero ayudas públicas para aquellas organizaciones que incentivan o facilitan la inmigración irregular".

"Pienso que estas son las medidas que tocan para este momento, espero el debate, las críticas, pero también las aportaciones de los grupos desde la serenidad y la sensatez. Nuestros ciudadanos entienden cada vez menos que el debate público sea la crispación permanente o un campo de batalla por un relato, nuestra ciudadanía necesita consenso porque además de los retos de las zonas afectadas por la riada, que no son pocos, también están los que afectan a 4,3 millones".