Los Comuns reclaman a la Síndica de Greuges que actúe ante el veto de Martorell a llenar garrafas en fuentes

Los Comuns y Movem Martorell han solicitado este jueves a la Síndica de Greuges, a la Agencia Catalana del Agua (ACA) y a la Delegación del Gobierno que actúen ante la prohibición del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) de llenar garrafas con agua de las fuentes públicas de este municipio. En declaraciones a la prensa junto al portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, la portavoz de Movem Martorell, Laura Ruiz, ha señalado que no se puede permitir que la ciudad sea "un laboratorio de las políticas más macabras de la extrema derecha", como sería, bajo su punto de vista, el caso de las garrafas y las fuentes públicas.

El pasado 17 de noviembre, Martorell modificó su ordenanza de convivencia ciudadana y uso de la vía pública para prohibir llenar las garrafas de agua en las fuentes municipales y endurecer las multas por incumplir la normativa, una medida que el consistorio, gobernado por Junts y PSC, justificó para evitar un "mal uso" de las fuentes. Para Ruiz, "endurecer las multas y ponerse 'machirulo' para quitarse de encima la pobreza se llama aporofobia y es totalmente ilegal", a la par que ha anunciado que llegarán a los tribunales.

"Se están poniendo trabas a personas que no tienen nada", ha dicho la concejal, que ha denunciado que hay vecinos de la ciudad que reciben atención del ayuntamiento y tienen "cortado el acceso al agua". Con estos escritos, los Comuns buscan que las instituciones "se posicionen" ante lo que consideran un "giro autoritario" del consistorio.

Exigencia de los socios al Govern

Por otro lado, Cid ha arremetido contra el Govern de la Generalitat, al que acusa de haberse "inhibido" ante la situación en Martorell, y ha emplazado a Junts a que haga "rectificar" al alcalde de la ciudad, Xavier Fonollosa. En este sentido, Cid ha sugerido que, con esta medida, Fonollosa busca "competir con la extrema derecha": "En Catalunya no tenemos garantizado el derecho al acceso a la vivienda, y lo que no puede ser es que, como no está garantizado este derecho, se recorten nuevos, en este caso el derecho al acceso al agua", ha resuelto.

Los Comuns ya registraron la semana pasada una propuesta de resolución en el Parlament para forzar a la institución a pronunciarse. Este mismo jueves, ERC se ha sumado a la iniciativa y ha presentado también su propia propuesta a la comisión de Drets Socials y una batería de preguntas para exigir a la Generalitat que actúe. Su objetivo es que el Govern estudie la legalidad de la medida aprobada por Martorell, ya que cuestionan que se ajusten a la jurisdicción. "El agua es un bien común que debe ser accesible a toda la ciudadanía", denuncian los republicanos.