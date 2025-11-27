Illa comparece cinco veces en el Parlament y Parlon registra el mayor número de peticiones de la oposición

El grupo parlamentario de Junts registró la semana pasada la solicitud de comparecencia del president Salvador Illa para que rinda cuentas en el Parlament sobre el nuevo modelo de financiación, cuya arquitectura pactó con ERC y ahora se negocia con el Gobierno. Esta es la séptima vez que los posconvergentes piden a Illa que se someta a las preguntas del pleno desde que arrancó la legislatura. En total, el president ha recibido 25 solicitudes de comparecencia, según datos consultados por EL PERIÓDICO. Por parte de los consellers, la que más veces ha sido interpelada para comparecer en comisión es la consellera de Interior, Núria Parlon, con 39 peticiones. Le sigue Mónica Martínez, jefa del Departament de Drets Socials i Inclusió, con 31 solicitudes, y la de Salut, Olga Pané, con 28 requerimientos.

El partido que más veces ha solicitado la comparecencia de Illa es Vox, con una decena de peticiones. El siguiente es Junts, con siete, y el PPC, con cinco. La CUP también ha pedido al president que se someta al interrogatorio del hemiciclo como compareciente en tres ocasiones. Los socios de investidura de Illa, ERC y los Comuns, no han pedido nunca interrogar al president en el pleno, pero sí han avalado en alguna ocasión que lo haga a propuesta de otro grupo, como cuando votaron a favor de que el president explicara los acuerdos de la Junta de Seguridad en los que consensuó con el Gobierno integrar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en el sistema de emergencias catalán del 112. Aliança Catalana nunca ha solicitado una comparecencia al jefe del Govern.

Illa ha sido requerido por la oposición 25 veces y solo ha comparecido cinco. De estas, solo dos han sido debido a un acuerdo de los partidos de la oposición, otras dos porque él mismo lo ha pedido y la quinta porque la ley le obliga a explicar la estructura de su Govern tras la designación de los consellers -aunque Junts, de todas formas, también lo solicitó-. En 23 ocasiones, el president ha logrado evitar dar explicaciones en el hemiciclo por el espaldarazo de sus socios de investidura -ERC y Comuns- que, con sus votos, lo han impedido porque con el PSC suman mayoría.

El reglamento de la Cámara catalana obliga al president a comparecer en el plazo de un mes si el pleno o la junta de portavoces lo aprueba por mayoría, algo que solo ha ocurrido tras destaparse la trama de corrupción del PSOE con el caso Koldo, Ábalos y Cerdán; y por los cambios en el servicio de emergencias, que levantó ampollas en Junts y ERC, al considerar que era una forma de "españolizar" el 112. En las otras tres ocasiones, él ha tomado la iniciativa, ya que siempre puede pedir comparecer a petición propia.

El apoyo de los socios

Junts, PPC y Vox llegaron a pedir hasta cuatro veces que Illa se sometiera a las preguntas de la oposición sobre su posible papel en el informe de la UCO que hizo estallar el caso de corrupción en el PSOE. El PSC, junto a sus dos aliados de investidura, logró aplazar hasta dos veces esta comparecencia, que acabó celebrándose después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rindiera cuentas por el mismo asunto en el Congreso, en el último pleno antes del parón por las vacaciones de verano.

Antes de acabar el 2024, Illa subió al atril a comparecer dos veces más. Una en noviembre, para defender la gestión del Govern durante el paso de la dana, que no dejó daños humanos, pero sí materiales en varios municipios; y otra en diciembre, a cuenta del acuerdo adoptado sobre el 112.

Ya en 2025, se enfrentó a otro alud de peticiones por el apagón de abril, que dejó a toda la península sin suministro eléctrico durante horas. Vox y la CUP se lo pidieron formalmente, pero acabó siendo el president quien tomó la iniciativa y rindió cuentas en el Parlament el 6 de mayo, una semana después del parón eléctrico.

Las 'conselleres' más cercadas

Sus consellers también han sido objeto de escrutinio en varias ocasiones, aunque siempre lo han hecho en las comisiones correspondientes y no en el pleno, una posibilidad que también se contempla, pero que en este mandato todavía no se ha dado. Solo lo ha hecho Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, con motivo de los dos plenos monográficos celebrados: el de Rodalies y el de infraestructuras. En el primero incluso se llevó una reprobación por su gestión de la red ferroviaria.

Las 'conselleres' que más solicitudes de comparecencia han recibido por parte de la oposición son Parlon (39), Martínez (31) y Pané (28). En la lista les siguen, con 25 peticiones, Esther Niubó, titular de Educació i Formació Professional, y Paneque. En el lado opuesto, los menos reclamados son Alícia Romero, de Economia, y Berni Álvarez, de Esports, con cuatro cada uno, y Francesc Xavier Vila de Política Lingüística, con cinco. De nuevo, el grupo parlamentario que más peticiones ha registrado (66) es la extrema derecha que lidera Ignacio Garriga. Le siguen los Comuns (42) y el PPC (36), casi empatado con ERC (35). Estos datos evidencian que los socios evitan llamar a Illa al pleno, pero sí aprietan al Govern solicitando las explicaciones de los consellers en comisión.

Los consellers suelen comparecer en las comisiones por voluntad propia o porque el mismo órgano se lo pide, mediante votación. Según el reglamento del Parlament, deben atender la solitidu en un mes, ya sea aceptándola y fijando una fecha para la comparecencia o justificando ante la Mesa de la comisión que no puede subsanarse en el plazo establecido. Normalmente, estos procedimientos internos se acuerdan entre los consellers y los presidentes de las comisiones parlamentarias, aunque en esta legislatura ha habido alguna que otra polémica.

En abril, ERC envió un escrito a la Mesa del Parlament denunciando que la consellera Martínez no había comparecido en la comisión de juventud, pese a que los republicanos lo habían solicitado por escrito tres meses atrás. Fuentes de la Mesa de esta comisión explicaron entonces a EL PERIÓDICO que no se había pactado una fecha para su comparecencia, que acabó produciéndose meses después. ERC aprovechó la situación para denunciar también que la consellera vive a caballo entre Barcelona y Madrid, como explicó este diario, y que esta situación no podía ir en detrimento de su responsabilidad como titular de Drets Socials. Tras este episodio, no se han vuelto a hacer públicas quejas, ni sobre esta consellera, ni sobre otros miembros del Govern.