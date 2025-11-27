Comunitat Valenciana
“Ayudaré a Llorca en la medida de mis posibilidades”: Mazón se despide de su cargo y no aclara si dejará el acta de diputado
El jefe saliente del Consell se ha presentado a última hora en las Cortes para votar al candidato investido, Juanfran Pérez Llorca, sin acudir al debate para “darle el máximo protagonismo”
Manuel Lillo
Carlos Mazón ya ha dejado de ser presidente de la Generalitat. Y con la argumentación de “dar el máximo protagonismo” a su substituto, Juanfran Pérez Llorca, ha evitado las cámaras tanto como ha podido este jueves, durante el pleno de investidura del nuevo jefe del Consell.
De hecho, el ya expresidente no ha asistido al debate con tal de evitar protagonismo, según ha expresado por redes sociales. Hacia las 17:45, Mazón ha llegado al parlamento autonómico acompañado de su jefe de gabinete, entrando a través del acceso habitual para la prensa y no por la puerta principal.
Acabada la sesión e investido el candidato con los apoyos del PP y de Vox, Mazón ha abandonado el hemiciclo rodeado de cámaras y de micrófonos. “No merece la pena que hagáis mucho corrillo. Hoy es el día del presidente de la Generalitat. Es una responsabilidad muy importante”, ha afirmado, añadiendo su “apoyo en todo”. “El futuro de nuestra tierra está por encima de todo”, ha dicho. Tras afirmar que lo apoyará “en la medida de mis posibilidades”, se ha despedido para abandonar las Cortes.
Antes, ha respondido a la pregunta de si Juanfran Pérez Llorca será un buen presidente. “Extraordinario”, ha afirmado. Y sobre si renunciará al acta de diputado, hecho que daría vía libre al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja para investigarlo por la gestión de la dana del 29 de octubre del año pasado, Mazón ha guardado silencio mientras se marchaba.
Antes, ha respondido a la pregunta de si Juanfran Pérez Llorca será un buen presidente. “Extraordinario”, ha afirmado. Y sobre si renunciará al acta de diputado, hecho que daría vía libre al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja para investigarlo por la gestión de la dana del 29 de octubre del año pasado, Mazón ha guardado silencio mientras se marchaba.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- ¿Por qué sube tanto Aliança Catalana? ¿De dónde saca los votos? 5 claves de la encuesta del CEO
- Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
- La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
- García Ortiz presenta su renuncia a Bolaños para 'proteger' a la Fiscalía y a la ciudadanía tras su condena
- La Fiscalía Anticorrupción pide el ingreso de prisión de Ábalos
- Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se desploma entre los más jóvenes