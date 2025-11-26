Vaivén
Mazón se despide de su Gobierno a ritmo de Rosalía (y luego rectifica): "La decepción local"
Redacción
Carlos Mazón se ha despedido de su Gobierno a ritmo de Rosalía. El presidente valencano en funciones ha subido un vídeo a su Instagram de resumen de la llegada de sus conselleres a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico acompañado de la música de la cantante catalana. Claro que igual que primero lo hizo con uno de sus temas, 'La Perla', para después corregirlo y pasar a 'Divinice', tal y como muestran las capturas de pantalla, una modificación que más allá del gusto por cada una de las canciones tiene su gracia ante la letra.
Así, en el primero de los temas publicados en su 'story' de Instagram Rosalía canta junto a Yahritza y su Esencia: "La decepción local / Rompecorazones nacional / Un terrorista emocional / El mayor desastre mundial / Es una perla, nadie se fía / Es una perla, una de mucho cuidao" o "El rey de la 13 14 / No sabe lo que es cotizar / Él es el centro del mundo / Y ya después ¿lo demás qué más dará?". ¿Alguna indirecta con la letra utilizada?
No obstante, minutos después el vídeo ha cambiado de banda sonora y ha pasado a 'Divinice', una canción donde Rosalía combina el catalán y el inglés. En él sí que tiene un mensaje más claro de despedida en el que probablemente ha sido el último pleno del Consell que encabeza: "Les línies del seu cos / S'estan desdibuixant / Fins a la frontera / No tothom ho entendrà / I ella no ho espera /Pensen que és el final / Però tot just comença".
Entre los que ha compartido el vídeo en redes sociales está el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha escrito en X con una captura a la publicación de Mazón: "Último vídeo de Mazón como President con LA PERLA de Rosalía de fondo. NO ES IA. Lo ha subido a su cuenta y lo ha borrado. "Monumento a la deshonestidad", le viene como anillo al dedo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
- La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
- ¿Por qué sube tanto Aliança Catalana? ¿De dónde saca los votos? 5 claves de la encuesta del CEO
- García Ortiz presenta su renuncia a Bolaños para 'proteger' a la Fiscalía y a la ciudadanía tras su condena
- La UCO destapa la doble vida del 'anodino' Cerdán: 6,7 millones en mordidas bajo el paraguas del Gobierno
- Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se desploma entre los más jóvenes
- Los Pujol presentan un libro de Banca Catalana y un BOE para demostrar el origen lícito del dinero en Andorra
- Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado