Directo | El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: última hora y reacciones

El Gobierno ha avanzado que propondrá la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado después de la condena y la dimisión de Álvaro García Ortiz. El fiscal saliente, condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, deberá cumplir dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. El dictamen del Tribunal Supremo también ordena a García Ortiz indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

May Mariño Feijóo preguntará a Sánchez por la condena al fiscal general y su "inocencia" La condena de Álvaro García Ortiz y el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado acaparará los focos de la sesión de control al Gobierno en el Congreso que empezará a las 09.00. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cambió la pregunta que tenía prevista para el jefe del Ejecutivo una vez que se conoció la condena del Tribunal Supremo contra García Ortiz. El Gobierno aceleró los plazos para llegar a este momento con el escudo de la propuesta de Teresa Peramato -aprobada ayer en el Consejo de Ministros- como nueva fiscal general y así intentar cerrar esta crisis lo antes posible.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncia mañana sobre la idoneidad de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, poco después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responda en el Pleno del Congreso a dos interpelaciones de PP y Vox sobre la condena por revelación de secretos a su antecesor, Álvaro García Ortiz.

Iván Gil Hablan Díaz y Bolaños El Gobierno se mueve entre el intento de hacer equilibrios y la división de pareceres respecto a la sentencia condenatoria del Supremo al fiscal general. Mientras el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, trata de mantener la institucionalidad, acatando el fallo aun sin dejar de manifestar su discrepancia, otros miembros del Ejecutivo ha elevado el tono contra el Alta Tribunal para impugnar su decisión por supuestamente tener una intencionalidad política. Este está siendo el caso del ministro socialista de Transformación Digital, Óscar López, además del socio minoritario de la coalición, Sumar, con Yolanda Díaz llamando a la movilización y deslizando guerra sucia judicial, el denominado ‘lawfare’. Lea aquí toda la información.

El Gobierno quiere hacer coincidir el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado con el nombramiento de Teresa Peramato y que no haya vacante al frente de la Fiscalía, aunque cree que todavía pasará un tiempo, ya que antes deberá conocerse la sentencia íntegra que inhabilita al primero. Fuentes gubernamentales ha señalado que "lo ideal" es que el cese de García Ortiz coincida con el nombramiento de Peramato, para que no quede vacante el puesto, aunque señalan que si eso ocurriera no pasaría nada, ya que está estipulado quién ejerce de forma provisional el cargo.

Cristina Gallardo El Supremo valida a García Ortiz después de condenarlo El Tribunal Supremo ha avalado una de las decisiones más polémicas del ya dimitido fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tan sólo unos días después de condenarlo a una pena de inhabilitación de dos años por un delito de revelación de datos reservados que perjudicó a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales --que fue acusación popular durante el juicio-- contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía general del Estado. Lea aquí la noticia completa.

La reunión plenaria ha sido señalada para las 12:00 horas.

El órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronunciará mañana miércoles sobre la propuesta de nombramiento de la fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, Teresa Peramato Martín, para el cargo de fiscal general del Estado aprobada hoy por el Consejo de Ministros.

May Mariño El Gobierno destaca el perfil contra la violencia machista de Teresa Peramato y reconoce la labor de García Ortiz La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, destacó este martes el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado porque es "una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia". No obstante, Alegría aprovechó su primera intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para, "en nombre del Gobierno, una vez más, agradecer y reconocer la labor de Álvaro García Ortiz, un servidor público que siempre ha estado con la verdad con la justicia en nuestro país". "Y lógicamente en un día como hoy también quería trasladar estas palabras hacia su persona", señaló.