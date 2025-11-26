Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional

Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa

Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"

Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: "Cada cual hacía su guerra"

J. G. Albalat

Ángeles Vázquez

Montse Martínez

Madrid / Barcelona
El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra ha arrancado este lunes. Anticorrupción, que pide entre 8 y 29 años de cárcel para la familia, les atribuye haberse lucrado con el cargo del padre. Por su parte, la defensa argumenta que los millones que guardaban en Andorra procedían de la herencia familiar y reclama la absolución. Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.

Alfonso Rueda: "Para el año 2028 doblaremos de 4000 a 8000 el número de viviendas construidas por la Xunta de Galicia"

Govern y Comuns se activan para estudiar la prohibición de la compra especulativa de vivienda: "Hay que dar una respuesta inmediata"

Alfonso Rueda, en el foro España 360: "Es necesario que las administraciones construyamos vivienda con intensidad"

Directo | Feijóo ve a Sánchez "cada vez más peligroso" y el presidente se muestra "convencido" de que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio"

Alfonso Rueda: "No es normal que sigamos sin saber nada del nuevo plan de vivienda del Gobierno"

Alfonso Rueda: "La España de las autonomías ha supuesto una mejora en el nivel de los servicios públicos, sin ninguna duda"

Cerdán busca que el Supremo invalide sus audios con Koldo analizados por la UCO con una pericial que afirma que están manipulados

El jefe de gabinete de Carlos Mazón admite que fue quien agendó la comida con Vilaplana y que él sí sabía donde estuvo la tarde del 29-O

