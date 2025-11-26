En Directo
Directo
Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional
Quién es quién en el juicio a la familia Pujol
¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa
Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"
Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: "Cada cual hacía su guerra"
El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra ha arrancado este lunes. Anticorrupción, que pide entre 8 y 29 años de cárcel para la familia, les atribuye haberse lucrado con el cargo del padre. Por su parte, la defensa argumenta que los millones que guardaban en Andorra procedían de la herencia familiar y reclama la absolución. Quién es quién en el juicio a la familia Pujol
Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.
El fiscal rebate a los Pujol: “No se trata de que el delito se cometiera en Andorra, sino de cómo se ocultó y enmascaró su origen delictivo”
El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo se ha opuesto ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol a todas las cuestiones previas planteadas por la defensa. Ha explicado que la causa “no se trata de que el delito se cometiera en el extranjero", en referencia a la fortuna que los acusados guardaban en Andorra, "sino de cómo se ocultó y enmascaró su origen delictivo”, a través de sociedades en el extranjero del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y la su exesposa, Mercè Gironés. Tras explicar que muchas de las cuestiones previas planteadas por las defensas entran en el fondo de la causa, por lo que se dilucidarán en el juicio, y no pueden ser respuestas en este trámite con el que se empieza la vista, el fiscal fue negando una a una las cuestiones planteadas por las defensas. Lea la crónica completa de Ángeles Vázquez y Jesús G. Albalat.
Arranca la tercera sesión del juicio a la familia Pujol por las presuntas cuentas ocultas en Andorra.
El fiscal contesta a las cuetiones previas planteadas por los letrados en el inicio de la tercera sesión del juicio a la familia Pujol por las presuntas cuentas ocultas en Andorra.
Artur Mas considera que el juicio a Jordi Pujol demuestra "la injusticia de la justicia"
El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este miércoles que el juicio al expresident Jordi Pujol en la Audiencia Nacional por su fortuna oculta en Andorra pone en evidencia "la injusticia de la injusticia". "Cuando vi que, a pesar de los informes de los médicos, los jueces mantienen a una persona de 95 años en las condiciones que está en el juicio me viene una imagen: la injusticia de la justicia. La sensación de que la justicia comete injusticias que pueden llegar a ser graves", ha afirmado en declaraciones a La 2 Cat.
Los Pujol presentan un libro de Banca Catalana y un BOE para demostrar el origen lícito del dinero en Andorra
La sesión de este martes del juicio por la fortuna oculta de la familia Pujol se reanudó con las cuestiones previas que planteó el abogado Pau Ferrer, en nombre de Mireia, Marta, Oleguer y Pere Pujol, cuatro de los siete hijos del expresidente, y que se encomendó al BOE y a un libro sobre Banca Catalana ('Banca Catalana, más que un banco, más que una crisis', escrito por tres periodistas), que quebró en 1982, lo que dio lugar a una querella contra el expresidente catalán que terminó archivada. Más información, aquí.
El Govern muestra su "respeto" hacia la figura de Pujol y el proceso judicial en marcha
La consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha mostrado este martes el "respeto" del ejecutivo catalán hacia la figura del expresidente catalán Jordi Pujol y hacia el juicio que está en marcha desde ayer en la Audiencia Nacional. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, Paneque ha señalado que las "diferencias" y "discrepancias ideológicas" con relación a las políticas que Pujol llevó a cabo durante sus 23 años de presidencia son compatibles con que el Govern socialista muestre su "respeto" hacia él. El mismo "respeto" que ha expresado hacia el proceso judicial en marcha, en el transcurso del cual considera que se debería "tener en cuenta" el deterioro cognitivo del expresident que, según el criterio de los médicos forenses, le impide defenderse.
Un libro sobre el caso Banca Catalana, nueva prueba de los Pujol para demostrar el legado
La defensa de los Pujol ha aportado un libro del caso Banca Catalana, crítico con el 'expresident', y un número del 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) sobre los fondos de Florenci Pujol en Suiza para reforzar sus tesis de que la fortuna oculta en Andorra procede de un legado familiar. La segunda sesión del juicio que sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional a la familia Pujol por presunta corrupción se ha abierto este martes con las cuestiones previas planteadas por la defensa de Marta, Mireia, Pere y Oleguer, así como de los supuestos testaferros y empresarios acusados. Pese a que ayer el tribunal dispensó a los Pujol de asistir a las sesiones del juicio, que se prolongará hasta el próximo mes de mayo, este martes han acudido a la sala de vistas los siete hijos del expresidente catalán, a quien la Sala ayer acordó juzgar por videoconferencia, contra el criterio de los forenses.
Ángeles Vázquez
Los testigos, el 10 de diciembre
Los testigos del caso Pujol no tendrán que declarar hasta el próximo 10 de diciembre. Ese día, el tribunal comunicará su conclusión sobre las cuestiones previas planteadas por la defensa en la jornada de hoy y será el turno, en calidad de testigos, de Núria Pujol (hija del expresident), Jose Lluís Perelló, Jordi Puig (hermano de Felip Puig), David Latorre, Joan Antón Sánchez (el asesor fiscal de la familia) y Vicente Luis Agramunt.
Ángeles Vázquez
Concluye la sesión
Concluye el juicio por hoy. Se reanudará este miércoles a las 10 horas con la contestación del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo y el abogado del Estado Iñaki Ocio a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los 19 acusados. Muchas gracias
Ángeles Vázquez
La sesión de este martes ha estado marcada por las cuestiones previas que planteó el abogado Pau Ferrer, en nombre de Mireia, Marta, Oleguer y Pere Pujol, que se encomendó al BOE y a un libro sobre Banca Catalana, que quebró en 1982, lo que dio lugar a una querella contra el expresidente catalán que terminó archivada. Con ellos trataba de demostrar que el dinero en Andorra procedía de la herencia que dejó a la familia su abuelo Florenci Pujol, lo que serviría para negar el origen ilícito del dinero y con él el delito de blanqueo de capitales.El Boletín Oficial del Estado aportado, de 1985, recoge una lista de contribuyentes sancionados o investigados por tenencia de activos en Suiza, entre quienes se encuentra Florenci Pujol. Esos fondos, según la defensa de la familia Pujol, fueron los que acabaron en cuentas corrientes en Andorra.
Ángeles Vázquez
El expresidente Jordi Pujol no se conectará al juicio hasta que declare en mayo
