ERC elegirá a su nuevo líder en Barcelona en un congreso el 17 de abril

Misterio resuelto. La federación de ERC en Barcelona ya tiene fecha para celebrar un congreso en el que sus militantes puedan elegir a un nuevo líder del partido en la ciudad y a su nueva ejecutiva. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, será el próximo 17 de abril. Este cónclave deberá servir para intentar dejar atrás la nueva crisis interna que se abrió en la agrupación barcelonesa la semana pasada, cuando dimitieron nueve de los trece integrantes del núcleo duro de la formación. La decisión sobre la fecha se ha tomado este miércoles en una reunión de la gestora que pilota la formación desde que estalló el conflicto.

ERC -y también las 13 federaciones con las que se estructura el partido- organiza sus congresos en dos tiempos. Primero, los militantes eligen en unas primarias al presidente y a su secretario general y, luego, celebran un congreso en el que se proclama oficialmente del tándem ganador. A partir de ahora, lo interesante será saber qué candidaturas se presentan en la federación de Barcelona. Desde hace ya un tiempo, en este tipo de contiendas internas compiten una candidatura oficialista alineada con la dirección del partido que encabeza Oriol Junqueras, y otra candidatura formada por los colectivos críticos con el 'junquerismo'.

En el último congreso de ERC en la capital catalana, celebrado hace apenas siete meses, compitieron una candidatura oficialista liderada por Eva Baró, y una candidatura crítica liderada por Creu Camacho. Pese a que Baró partía como favorita, saltó la sorpresa y Camacho acabó ganando por solo 14 votos de diferencia. Lo curioso del caso es que, tras ganar, Camacho fue acercando posiciones con Junqueras y sus colaboradores. Eso enfadó a una parte de sus compañeros en la dirección barcelonesa de ERC, que acabaron dimitiendo en bloque y forzando un nuevo congreso. Está por ver si Camacho, que aún lidera la agrupación, quiere volver a optar al cargo.

ERC de Barcelona es la federación más importante del partido porque es la que aporta más militantes. Además, también fue una cantera de altos cargos cuando los republicanos gobernaron la Generalitat. De ahí que la elección de su líder siempre sea seguida con atención, sobre todo, cuando lo que hay en disputa es si el nuevo líder y la nueva dirección local serán afines a Junqueras o buscarán ejercer de contrapoder. La respuesta, el 17 de abril.

Unas primarias en marcha

Para acabar de complicar las cosas, ERC de Barcelona afrontará esta disputa interna mientras tiene otras primarias abiertas, en este caso, para elegir a quién debe ser el candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de Barcelona en 2027. La votación está programada para el 27 y el 28 de febrero. De esta contienda lo único que se sabe es que la actual líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y número dos de Junqueras en la organización, Elisenda Alamany, aspirará a ser designada candidata. Lo que está por ver es si los sectores críticos armarán una candidatura para enfrentarse a ella. Por ahora no han dado el paso.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una imagen de archivo. / Zowy Voeten

Existía la duda de si el congreso para elegir líder sería antes o después de las primarias a la alcaldía. Según fuentes conocedoras, se ha tomado la decisión de dejar el congreso para después para respetar el calendario y el formato de las primarias que ya estaba vigente y que se había aprobado la semana pasada. Un calendario que deberá ratificarse en una cita con la militancia el próximo 13 de diciembre. La decisión que dejar el congreso para el mes de abril disgustará a los sectores críticos, que este martes exigieron que el cónclave fuera antes de Navidad porque consideraron que el partido no podía seguir con su actual interinidad.