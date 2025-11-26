Mas insta a Junts a "reaccionar" y "tomar decisiones" tras el CEO que le iguala con Aliança Catalana

El expresident de la Generalitat Artur Mas cree que las encuestas son "relativas", aunque sí considera que "marcan una tendencia". Así lo ha afirmado en una entrevista en La 2 después de que el CEO diera a Junts este lunes una bajada de hasta 16 puntos y le igualara con Aliança Catalana en tercera posición. A pesar de estos datos, Mas cree que "pueden pasar muchas cosas en dos años y medio" y que puede cambiar la situación tanto de Junts, como también del PSC o Aliança. "Se pueden tomar decisiones. Se puede reaccionar", ha sostenido, en referencia a su expartido. Sin embargo, ha evitado explicitar cuáles deberían ser estas decisiones, ya que asegura que no le corresponde a él.

En la misma entrevista, Mas ha indicado que el auge de la extrema derecha es una tendencia europea y hasta global, y ha afirmado que una de las razones del aumento de votos a estas formaciones se debe a que la ciudadanía tiene la sensación de que el sistema tiene "fallos importantes". Así, se ha referido a cuestiones como la inseguridad, la multirreincidencia, el estado del bienestar, los bajos salarios o el acceso a la vivienda, y también ha apuntado a un "descontrol migratorio".

El expresident y exlíder de Convergència ha dicho que en su momento la formación que dirigía sí hablaba de estas cuestiones, pero ha remarcado que después se ha dejado el discurso "vacío" y que otra gente "lo ha llenado". "Hace 20 años ya decíamos que no cabía todo el mundo", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que hace dos décadas propuso un carnet por puntos para las personas migradas similar al que ahora baraja el PP. "La inmigración masiva genera tensiones. Se tiene que poder decir. Es la verdad y la sabe todo el mundo", ha añadido en el mismo sentido.

Sobre posibles pactos con Aliança Catalana, Mas ha dicho que no negociaría con esta formación "de entrada", pero ha rechazado los "cordones sanitarios" y las "líneas rojas". Este martes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, no cerró la puerta a algún tipo de acuerdo municipal con el partido liderado por Sílvia Orriols, pero avisó de que había líneas rojas que no se podían sobrepasar.

Más allá del auge de la extrema derecha, el expresident ha apostado por llegar a "grandes pactos" con el PSC y el PSOE en algunas cuestiones como podrían ser "la inmigración, la vivienda, la financiación o la fiscalidad". No obstante, ha asegurado que el nuevo modelo de financiación debería ir en la línea del concierto económico, como defiende Junts. Sobre la ruptura del pacto entre Junts y el PSOE, Mas ha sostenido que si un pacto no se cumple "es un abuso", pero ha avisado a sus antiguos compañeros de partido que una aritmética similar a la actual en el Congreso "es difícilmente repetible" y que puede "ir en beneficio de los catalanes".

También ha vuelto a cerrar la puerta, por el momento, a volver a la primera línea política, ya que ha asegurado que se siente cómodo con su posición actual.