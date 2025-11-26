Pelotazo de las mascarillas
Ábalos asegura que "existió" la reunión entre Sánchez y Otegi, pese al desmentido de los protagonistas
Fuentes del Ejecutivo señalan que “la gente cuando está en estos procesos judiciales puede cambiar”, en referencia a una estrategia de defensa basada en "trasladar dudas sobre los demás”
Tanto el presidente del Gobierno como el líder de EH Bildu aseguran que nunca se produjo dicho encuentro
"Esa entrevista existió". De esta manera confirma el que fuera secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos que hubo una reunión entre el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para ganarse su apoyo en la moción de censura en 2018 en la que desbancó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa.
"Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", asegura el todavía diputado del Grupo Mixto en un mensaje en la red social X a cuenta de la reunión de 2018 que la información publicada por El Español.
Tras conocerse las informaciones de este diario digital, el líder de EH Bildu aseveró el pasado lunes que "es rotundamente falso que existiera esa reunión". En una entrevista en ETB2, el dirigente abertzale dijo que nunca ha hablado con Sánchez en persona y que el no tuvo "ninguna participación directa en la negociación de la moción de censura". "Si alguien demuestra que esa reunión se produjo me comprometo ante el pueblo vasco a presentar mi dimisión. Espero que desde la otra parte también haya consecuencias políticas y judiciales para quienes están mintiendo", sentenció.
Por su parte, desde Luanda (Angola), Sánchez negó que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira", dijo de manera tajante el pasado lunes.
