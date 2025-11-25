La voz de Nevenka Fernández se escucha en el Congreso: "Hay un coste muy grande, no solo en denunciar, incluso en hablar"

En marzo de 2001, Nevenka Fernández denunció por acoso sexual al alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez. El exdirigente del PP fue el primer político condenado por acoso. Este martes, casi 25 años después, la voz de Fernández se ha escuchado entre las paredes del Congreso. "Hay un coste muy grande, no solamente en denunciar, incluso en hablar", ha dicho desde su casa en Irlanda, a donde se fue a vivir tras los ataques que recibió durante el juicio y la imposibilidad de encontrar un trabajo en España.

En un acto celebrado en la Cámara Baja por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Nevenka ha recordado que hace 25 años tuvo que marcharse de España "llena de culpa, llena de vergüenza, llena de miedo" por los ataques que sufrió durante un proceso judicial en el que fue atacada por el propio fiscal, por los medios de comunicación y por gran parte de la clase política. Ahora, dice, ve "con muchísima ilusión que esa cultura está cambiando".

MADRID, 25/11/2025.- Intervención por videoconferencia de Nevenka Fernández en el acto celebrado con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este martes en el Congreso. J.J.Guillén / EFE

No obstante, ha recordado que sigue siendo muy complicado denunciar casos de violencia machista o hablar de ellos, pues las consecuencias a las que se exponen las mujeres son inconmensurables. "Sabes que no vas a ser creída", ha dicho, antes de sostener que es necesario "promover más mecanismos que ayuden a que se pueda reportar esa violencia de una forma segura y que no implique las consecuencias devastadoras que hasta el día de hoy implican". Así, ha recalcado la "resistencia tremenda" que existe ante la idea de que las mujeres expliquen las situaciones de violencia que sufren.

"Educación, educación, educación, que se pongan recursos, que se comprenda el problema y que seamos valientes", ha sido el mensaje final que ha mandado a la clase política en un discurso en el que se le ha visto visiblemente emocionada y que ha llevado a las lágrimas a parte de los asistentes. Entre el público estaban los portavoces de PP y PSOE, Ester Muñoz y Patxi López, respectivamente, y de otros partidos.

"Cabos" y "mecanismo"

El acto ha sido inaugurado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha denunciado que la violencia a la que se enfrentan las mujeres es "un lastre" para la democracia española. "Nuestra responsabilidad es responder. De manera individual, a nivel colectivo, desde lo institucional. Todos, todas, en todas partes", ha dicho Armengol antes de reivindicar los avances de los últimos años. No obstante, ha admitido que queda "muchísimo camino por recorrer" y que por ello "es de vital importancia construir cabos que lanzar a quien se ve naufragando en un océano de violencia" y "construir mecanismos que utilizar con quien ejerce o puede ejercer violencia".

Tras el acto, los asistentes han salido a la plaza de las Cortes a través de la Puerta de los Leones, que se abre solo en las ocasiones solemnes, para dar lectura a los nombres de las 38 mujeres asesinadas en 2025.