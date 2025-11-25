Trapero desvincula a los Mossos de las infiltraciones en movimientos sociales y del uso de Pegasus

Citar al director general de los Mossos d'Esquadra en el Parlament siempre genera expectación política y mediática, pero la comparecencia de este martes de Josep Lluís Trapero no ha cumplido con las expectativas creadas. Trapero ha acudido a la comisión de investigación de la Cámara que indaga sobre las infiltraciones policiales en movimientos sociales de Catalunya y en el uso del programa Pegasus para espiar a rivales políticos, y se ha dedicado, una y otra vez a desvincular a la policía catalana de estos polémicos asuntos. "Todas las actuaciones que hacemos son las que marca la legislación", ha insistido.

Trapero también ha mostrado su incomprensión por haber sido citado en el marco de esta comisión. Ha recordado que las polémicas infiltraciones policiales que se investigan en el Parlament no atañen a los Mossos, sino a la Policía Nacional, por lo que ha reprochado a los diputados la citación recibida. "Esta comisión va de lo que va, y no va de las actuaciones de los Mossos d'Esquadra. Es lo que les puedo decir", ha dicho.

Pese a todo, algunos diputados sí que han considerado que Trapero debía dar explicaciones por al menos dos asuntos. Es el caso del parlamentario de la CUP, Xavier Pellicer, que le ha preguntado por el agente de los Mossos que fue expedientado por un caso de "suplantación digital". Es un caso destapado en 2020 en el que se descubrió que al menos un agente, con una identidad falsa, trató de acceder a información interna de la propia CUP, Arran, La Forja, Endavant, Vilaweb, Ateneu La Base, el Sindicat de Llogateres, Batzac, CGT, CNT y Poble Lliure. "Responda a la verdad de estos hechos", ha exigido. También el diputado de los Comuns, Andrés García Berrio, ha pedido explicaciones por el hecho de que se llegaran a crear 14 direcciones de correo "falsas".

Sin embargo, Trapero ha vuelto a protestar porque ha considerado que no era apropiado citarle por este tema. Su argumento es que, cuando ocurrieron los hechos, el no tenía "ninguna responsabilidad" a la hora de dirigir el cuerpo. De nuevo, ha lanzado alguna crítica a los diputados: "Me gustaría opinar con un cierto rigor. No vengo a hacer tertulia". También ha asegurado que los responsables de otros cuerpos -como la Policía Nacional o la Guardia Civil- nunca le informaron de las infiltraciones en movimientos sociales de Catalunya. "Quien debería estar informado es un juez", ha zanjado.

¿Y Pegasus?

Pellicer ha vuelto a la carga preguntando al jefe de la policía catalana por los contratos que la Generalitat tiene con empresas israelíes vinculadas a la seguridad. La preocupación de la CUP es que los Mossos tengan acceso a programas espías como Pegasus, por el que ha quedado acreditado que el CNI espió a varios dirigentes independentistas. Trapero ha negado que los Mossos tengan acceso a este programa o otro similar. El único apoyo tecnológico que tienen, ha dicho, es un sistema de inteligencia artificial para monitorizar los mensajes públicos en las redes sociales.

La comparecencia de Trapero se ha extendido solo algo más de una hora, cuando en este tipo de citaciones normalmente se llega a las dos o incluso más. La falta de explicaciones ha enfadado a algunos de los presentes. Por ejemplo, la diputada de ERC Mar Besses ha dicho que esperaba "mucho más del máximo representante de los Mossos". Además, ha contemplado la posibilidad de volver a citar a Trapero en la misma comisión. "Valoraremos cuáles son los caminos para que usted venga a comparecer en esta Cámara", ha zanjado.

Las intervenciones de Junts y el PSC han sido más conciliadoras. El diputado Francesc de Dalmases ha echado en falta más explicaciones de Trapero, pero ha celebrado que los mandos de los Mossos acepten comparecer en el Parlament, algo que no ha hecho ninguno de los mandos citados de la Polícia Nacional. "Es una falta de respeto", ha criticado. Jordi Riba (PSC) ha expresado su "reconocimiento" por la labor que desempeña la policía catalana.