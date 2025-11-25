El PP eleva el tono y apunta a que Sánchez financió sus primarias con la "prostitución de menores"

El PP ha elevado el tono contra Pedro Sánchez. Tras meses señalando la posible financiación ilegal del PSOE por las informaciones que se van conociendo sobre el caso Koldo y tras sacar a relucir los supuestos negocios de saunas que tenía el suegro del presidente del Gobierno, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha ido un paso más alla. En la sesión de control al Ejecutivo ha apuntado a que Sánchez financiación su campaña a las primarias del PSOE con la "prostitución, incluso de menores".

"A ustedes tampoco les consta la prostitución, incluso de menores, para financiar las primarias de Sánchez", le ha espetado García a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras criticar que todo el mundo en el PSOE hagan como que no conocen a Santos Cerdán o "al acosador sexual Paco Salazar". Unas palabras que suponen un grado más en los ataques de los populares a Sánchez que, si bien han usado los supuestos negocios de Sabino Gómez, padre de Begoña Gómez, nunca los habían vinculado con la prostitución de menores.

La dirigente popular también ha aprovechado para denunciar una hipotética reunión entre Sánchez y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de cara a la moción de censura de 2018: "Un pacto encapuchado". No obstante, el propio Otegi desmintió que se produjera este encuentro.