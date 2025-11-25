El Parlament vuelve a apelar al espíritu navideño: 'caganer', 'tió', pesebre y villancicos con los diputados

Por segundo año consecutivo el Parlament de Catalunya se ha autoimpuesto el objetivo de fomentar el espíritu navideño y, aunque sea solo por un rato, exhibir algo de armonía y dejar a un lado la controversia que se acostumbra a vivir en el pleno y en las comisiones. Para conseguirlo, el plato fuerte volverá a ser el mismo que el del año pasado: el 18 de diciembre los diputados están citados para cantar villancicos en la escalinata principal del edificio. La decisión se ha tomado este martes en la reunión de la Mesa, el órgano director de la institución.

Esta es una tradición que dejó de hacerse en 2006 y que el actual presidente de la Cámara, un veterano diputado como Josep Rull, recuperó en 2024. La idea de fondo era recuperar algo de concordia en un Parlament donde durante los tiempos álgidos del 'procés' se vivieron muchas escenas de tensión. Una tensión a veces real, y otras veces impostada. La novedad de este año es que las habilidades vocales de los diputados tendrán acompañamiento musical, es decir, que no solo se escucharán sus voces 'a capela'. Por los pasillos de la Cámara este martes se han escuchado bromas sobre si este acompañamiento servirá para que este año suene algo mejor.

La diputada Imma Ferret, del PSC, volverá a ejercer de 'directora' improvisada del evento, aprovechando que es miembro de la coral Amics de Penyafel (Santa Margarida i els Monjos). El repertorio del año pasado incluyó el 'El 25 de desembre', 'Quan Somrius', 'El desembre congelat' y 'Santa Nit'.

En la edición de 2024 la iniciativa tuvo una buena acogida. Sin embargo, no todo el mundo estuvo a favor. También sirvió para abrir el debate sobre si, en pleno auge de la extrema derecha en Catalunya -y en el conjunto de Europa-, era lo más oportuno fotografiarse con ella cantando villancicos. La CUP, por ejemplo, decidió no participar porqué no quiso aparecer en un ambiente distendido al lado de Vox. Consideró que su presencia allí contribuía a normalizar las formaciones ultras.

El 'pack' completo

Aparte de los villancicos, el Parlament también fomentará otras costumbres navideñas. El día 1 de diciembre se instalará un árbol de Navidad con decoración de la Fundació Sant Tomàs, un grupo de entidades sociales sin ánimo de lucro de las comarcas de Osona y el Lluçanès. El día 9 se montará el pesebre a cargo de la Federació Catalana de Pessebristes. También habrá un 'tió' y un 'caganer'. El 'tió' fue una petición del secretario segundo de la Mesa, Juli Fernández (ERC). De la idea del 'caganer' nadie asume la paternidad.