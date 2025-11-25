En Directo
Tribunales
Juicio a Jordi Pujol, en directo | Última hora del proceso y las declaraciones ante la Audiencia Nacional
Quién es quién en el juicio a la familia Pujol
¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa
Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"
Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: "Cada cual hacía su guerra"
Madrid / Barcelona
El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra ha empezado. La Audiencia Nacional ha citado al expresident de la Generalitat para que comparezca por videoconferencia y, tras escucharlo, ha determinado que no le exime de sus acusaciones y podrá seguir el juicio conectado desde Barcelona.
Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.
