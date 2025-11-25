Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio a Jordi Pujol, en directo | Última hora del proceso y las declaraciones ante la Audiencia Nacional

Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa

Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"

Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: "Cada cual hacía su guerra"

Juicio a los Pujol Ferrusola

Juicio a los Pujol Ferrusola / JOSÉ LUIS ROCA

J. G. Albalat

Ángeles Vázquez

Madrid / Barcelona
El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra ha empezado. La Audiencia Nacional ha citado al expresident de la Generalitat para que comparezca por videoconferencia y, tras escucharlo, ha determinado que no le exime de sus acusaciones y podrá seguir el juicio conectado desde Barcelona.

Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.

