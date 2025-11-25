Juicio a Jordi Pujol, en directo | Última hora del proceso y las declaraciones ante la Audiencia Nacional

El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra ha empezado. La Audiencia Nacional ha citado al expresident de la Generalitat para que comparezca por videoconferencia y, tras escucharlo, ha determinado que no le exime de sus acusaciones y podrá seguir el juicio conectado desde Barcelona.

Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.