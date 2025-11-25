Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena al fiscal general

Directo | El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado: última hora y reacciones

García Ortiz ha renunciado a su cargo cuatro días después de ser condenado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

Lucía Feijoo Viera

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

May Mariño

Madrid
El Gobierno ha avanzado que propondrá la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado después de la condena y la dimisión de Álvaro García Ortiz. El fiscal saliente, condenado por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, deberá cumplir dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. El dictamen del Tribunal Supremo también ordena a García Ortiz indemnizar con 10.000 euros por daños morales a González Amador.

Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:

