Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional

El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra ha arrancado este lunes. Anticorrupción, que pide entre 8 y 29 años de cárcel para la familia, les atribuye haberse lucrado con el cargo del padre. Por su parte, la defensa argumenta que los millones que guardaban en Andorra procedían de la herencia familiar y reclama la absolución. Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.