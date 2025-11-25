Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo

Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional

Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa

Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"

Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: "Cada cual hacía su guerra"

J. G. Albalat

Ángeles Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra ha arrancado este lunes. Anticorrupción, que pide entre 8 y 29 años de cárcel para la familia, les atribuye haberse lucrado con el cargo del padre. Por su parte, la defensa argumenta que los millones que guardaban en Andorra procedían de la herencia familiar y reclama la absolución. Quién es quién en el juicio a la familia Pujol

Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
  2. La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
  3. El almuerzo con Juan Carlos I cierra un 50º aniversario incómodo para la monarquía
  4. García Ortiz presenta su renuncia a Bolaños para 'proteger' a la Fiscalía y a la ciudadanía tras su condena
  5. La UCO destapa la doble vida del 'anodino' Cerdán: 6,7 millones en mordidas bajo el paraguas del Gobierno
  6. El principio acusatorio, la filtración del correo y la nota informativa sobre las mentiras de la pareja de Díaz Ayuso
  7. Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se desploma entre los más jóvenes
  8. ¿Por qué sube tanto Aliança Catalana? ¿De dónde saca los votos? 5 claves de la encuesta del CEO

Juicio a Jordi Pujol: el expresidente no se conectará hasta que declare, mientras sus hijos vuelven a la Audiencia Nacional

Juicio a Jordi Pujol: el expresidente no se conectará hasta que declare, mientras sus hijos vuelven a la Audiencia Nacional

Azcón, en el foro España 360: "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón"

Azcón, en el foro España 360: "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón"

El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general mientras Abascal ya sospecha de ella

El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general mientras Abascal ya sospecha de ella

ERC nombra una gestora para pilotar la crisis del partido en Barcelona y decidir la fecha del congreso

ERC nombra una gestora para pilotar la crisis del partido en Barcelona y decidir la fecha del congreso

Teresa Peramato, vinculada a la lucha contra la violencia de género, será la nueva fiscal general del Estado

Teresa Peramato, vinculada a la lucha contra la violencia de género, será la nueva fiscal general del Estado

Teresa Peramato, una fiscal de prestigio que defendió el 'solo sí es sí' e impulsó la lucha contra la violencia vicaria

Teresa Peramato, una fiscal de prestigio que defendió el 'solo sí es sí' e impulsó la lucha contra la violencia vicaria

Miguel Calvo, delegado de Iberdrola: "Hay un problema tremendo en la planificación de la red"

CC ve tráfico de influencias y abuso de poder en la actuación Ángel Víctor Torres con los contratos de la 'trama Koldo' en Canarias