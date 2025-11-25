En Directo
Directo
Juicio a Jordi Pujol, en directo: declaraciones, de qué se le acusa y última hora desde la Audiencia Nacional
Quién es quién en el juicio a la familia Pujol
¿De qué se acusa a Jordi Pujol y a su familia? Los argumentos del fiscal y de la defensa
Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"
Así asumió Jordi Pujol Ferrusola su gestión del "legado" del abuelo y el reparto con sus hermanos: "Cada cual hacía su guerra"
El juicio a Jordi Pujol por ocultar presuntamente dinero en cuentas en Andorra ha arrancado este lunes. Anticorrupción, que pide entre 8 y 29 años de cárcel para la familia, les atribuye haberse lucrado con el cargo del padre. Por su parte, la defensa argumenta que los millones que guardaban en Andorra procedían de la herencia familiar y reclama la absolución. Quién es quién en el juicio a la familia Pujol
Los periodistas de EL PERIÓDICO se lo narran en directo.
J. G. Albalat
Comienza Ana Bernaola, abogada defensora del empresario Alejandro Guerrero. Guerrero está vinculado al caso a través de la mercantil Famguega, de la cual era el administrador único y que giró facturas a los acusados a través de la empresa de Pujol Ferrusola, Imisa. Las facturas estaban relacionadas con la intermediación y asesoramiento en la compra de solares y en una promoción inmobiliaria en la Plaza de Europa de Hospitalet. La facturación total ascendió a 1.519.600 euros. La fiscalía sostiene que las actividades descritas en estas facturas no se realizaron ni se aportó documentación que acreditara la prestación de servicios.
J. G. Albalat
Turno de Mayola
Llega el turno de José María Fuster Fabra, abogado de Josep Mayola, empresario y socio de Buesa. Las mercantiles de Mayola facturaron a IMISA (la mercantil principal de Jordi Pujol Ferrusola) por supuestos servicios de "asesoramiento" sin que conste acreditación de la prestación de servicio alguna, según la acusación. El Ministerio Fiscal concluye que Mayola y Buesa crearon estas estructuras complejas relacionadas con la gestión de residuos para canalizar fondos a JPF y MGR mediante la simulación de operaciones.
Ángeles Vázquez
Pujol no asistirá al juicio
El expresidente de la Generalitat, Jodi Pujol, no tiene intención de volverse a asistir al juicio -mediante videoconferencia- hasta que le llegue el turno de declarar, lo que no se espera que se produzca en mayo, si para entonces está en condiciones de hacerlo. El juez José Ricardo de Prada eximió ayer a todos los acusados de estar presentes en las sesiones hasta que tengan que declarar.
J. G. Albalat
Gustavo Buesa, presunto conseguidor
Empieza el abogado Carles Monguilod, defensor de Gustavo Buesa. Empresario, amigo de la familia Pujol y exsocio de Jordi Pujol Ferrusola. Codirigía la empresa Gestión y Recuperación de Terrenos y es considerado conseguidor de proyectos de gestión de residuos. Buesa operaba a través de varias mercantiles, a menudo asociadas con Josep Mayola Comadira y relacionadas con la actividad de saneamiento y tratamiento de residuos. Estas empresas presuntamente se utilizaron para canalizar fondos a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente, y su exmujer Mercè Gironès Riera (MGR) mediante operaciones simuladas, según la fiscalía. También habría logrado la concesión pública del negocio del vertedero de Vacamorta (Girona) en 1999 gracias presuntamente a la influencia de Pujol Ferrusola. Cuatro años después, vendieron la concesión con un beneficio de casi siete millones de euros.
J. G. Albalat
Adjudicatarios de contratos
Empieza la defensa de Jose Barrigón, socio de la compañía Cat Helicòpters, adjudicataria de contratos públicos de la Generalitat y sus prórrogas. Los contratos fueron con el Servei Català de Trànsit (Servicio Catalán de Tráfico).
J. G. Albalat
Siguen las cuestiones previas
Empiezan las cuestiones previas el abogado Luis Jordana de Pozas, defensor del empresario mexicano Bernardo Domínguez, que hizo negocios con Jordi Pujol Ferrusola.
Ángeles Vázquez
Los hijos de Pujol, presentes
Aunque el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, eximió ayer a todos los acusados de estar presentes en las sesiones hasta que tengan que declarar, todos los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se desplazaron hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). Su padre puede seguir el juicio desde su domicilio en Barcelona dado su estado de salud y su avanzada edad, 95 años.
J. G. Albalat
El testaferro de Pujol
Llega el turno de las cuestiones previas planteadas por el abogado Fermín Morales, que defiende a Francesc Robert, exdirector de la televisión de Andorra y presunto testaferro de Jordi Pujol Ferrusola. Era titular de cuentas en Andorra cuyo dinero en realidad era de Pujol. Su letrado argumenta la prescripción del delito.
Ángeles Vázquez
Arranca el juicio de los Pujol
Buenos días. Comienza el juicio de los Pujol con las cuestiones previas planteadas por el abogado Pau Ferrer, que defiende a Marta, Oleguer, Mireia y Pere Pujol.
