El Govern y los Comuns se reúnen este miércoles para abordar cómo limitar la compra especulativa de vivienda

Govern y Comuns crearán este miércoles el grupo de trabajo que debe estudiar la propuesta del grupo liderado por Jéssica Albiach que busca prohibir la compra especulativa de vivienda. Así lo ha anunciado el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa en el Parlament. En esta primera cita para empezar a abordar la cuestión, según ha explicado, acudirán la consellera Sílvia Paneque, la diputada de su partido Susanna Segovia, y también un grupo de expertos. Albiach avanzó la creación de este grupo hace una semana en una entrevista en EL PERIÓDICO, pero se desconocía cuándo tendría lugar esta primera reunión.

Bajo el lema "una familia, una casa", los Comuns denuncian que actualmente el 60% de las compras de viviendas en España se hacen sin hipoteca, es decir, pagando al contado. Esto es así porque detrás de estas adquisiciones no hay familias que buscan un hogar, aseguran, sino inversores que obtienen una rentabilidad que puede llegar a superar el 15%. Ante esta situación, la formación propone modificar la ley de urbanismo catalana para que los ayuntamientos de municipios declarados como zonas tensionadas puedan poner coto a este tipo de compras. "La vivienda es para vivir, no para hacer negocio", ha afirmado el portavoz.

Por su parte, el Govern no ha precisado cuántas reuniones cree que serán necesarias para alcanzar una propuesta para prohibir la compra especulativa, pero sí que ha concretado que se celebrarán con carácter semanal y sitúa en el primer trimestre de 2026 la presentación de la medida. "El president se ha comprometido a explorar todas las vías", ha vuelto a insistir la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque.

La falta de sanciones

Los Comuns ven la creación de este espacio como un paso adelante, pero reprochan al Govern que 300 días después de la aprobación del régimen sancionador contra aquellos que eluden el límite de precios del alquiler, aún no se haya emitido ninguna multa. "300 días y ni una sola sanción: este es el balance del Govern", ha denunciado el portavoz de los Comuns en la misma rueda de prensa, tras reprochar al Executiu de Illa "falta de eficiencia". Cid ha recordado que su formación no negociará los presupuestos de la Generalitat para el próximo año hasta que no haya un avance en esta materia, y ha apresurado al Govern a ejecutar las primeras sanciones. "Estamos ante un Govern que no cumple la ley. No valen más excusas. Van ya muchos días de excusas reiteradas", ha manifestado el diputado.

Sobre esta cuestión, la consellera no ha concretado aún cuándo se producirán las primeras sanciones, pero lo que sí que ha detallado es que la entrada en funcionamiento del registro de grandes propietarios se demora un poco más por nuevas modificaciones que requerían siete días más de exposición pública. Govern y Comuns pactaron hace un mes la creación de este registro, en el que están obligados a inscribirse todas las personas físicas o jurídicas con más de cinco viviendas. No hacerlo puede conllevar multas de entre 9.000 y 90.000 euros.