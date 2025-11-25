El Govern da por buena su estrategia para hacer frente a la extrema derecha: "Autocrítica no, determinación"

El último barómetro del CEO, que apunta al crecimiento tanto de Aliança Catalana como de Vox, continúa trayendo cola y ha zarandeado las salas de máquinas de todos los partidos catalanes. Sin embargo, el Govern no considera que deba modificar su estrategia para hacer frente a la extrema derecha. De hecho, considera que la "buena valoración" que hacen los ciudadanos de la gestión del Govern -se queda, con un 4,9, a una décima del aprobado- demuestra que considera que está bien enfocada porque las principales políticas de su proyecto reciben una "buena valoración" por parte de los ciudadanos.

"Autocrítica no; determinación", ha respondido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, preguntada sobre si los pronósticos de esta encuesta acarrearían cambios en su línea de trabajo. La consellera ha esquivado hablar de que haya preocupación en el ejecutivo de Salvador Illa y ha defendido que hay que tener en cuenta que el barómetro es solo una "fotografía de un momento" determinado que se enmarca en un auge de los extremismos a escala internacional.

Las principales líneas de actuación

Así que los planes pasan, ha subrayado, por hacer lo que ya hacen: "Las propuestas del Govern ya conectan con el sentido general de los catalanes, tenemos que centrarnos en dar respuesta a las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía". La principal de esas preocupaciones, ha detallado Paneque, es la vivienda, por lo que ha admitido que lo que sí que se plantean desde la Generalitat es "acelerar" en medidas que garantice el derecho a tener una residencia a un precio asequible.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, este martes en rueda de prensa / ACN

El resto de esfuerzos deben centrarse, a su juicio, en dar respuesta a las principales urgencias en materia de seguridad, sanidad y educación. Las carencias en estos frentes, ha señalado, son la principal "grieta" que aprovecha la extrema derecha para cuestionar principios democráticos o agitar discursos de odio y de confrontación. "Hay que reforzar la agenda progresista y transformadora", ha sentenciado.

Respuesta a Junts

En lo que sí se ha mostrado especialmente rotunda es en "negar la mayor" ante la acusación de Junts de que hay una "operación" del Govern de Illa y del PSC para desgastarlos con esta encuesta creando un "estado de opinión" porque hasta ahora han sido sus principales rivales en las urnas. "Nuestra trayectoria política demuestra que nunca avalaríamos una estrategia de crecimiento de la extrema derecha", ha replicado la portavoz, que ha defendido "el combate frontal" del PSC de los discursos ultra y el cordón sanitario en el Parlament, que ha cumplido "al pie de la letra".

La consellera ha hecho también hincapié en que Catalunya es una tierra de "acogida" que lo que prima es la "cohesión social", motivo por el que ha repetido el pronóstico que hace el president Illa cuando augura que Sílvia Orriols "fracasará" en su intento de consolidarse como actor de peso en la política catalana. "Toparán con el sentido general", ha argumentado.