Feijóo presentará su programa económico en un acto en Foment este viernes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará Barcelona este viernes para presentar su programa económico en la sede de la patronal Foment. Feijóo ha aceptado la invitación de la patronal catalana para volver a Catalunya y está previsto que tenga un almuerzo con empresarios catalanes. Está previsto que Feijóo aborde el futuro de las centrales nucleares, la rebaja de impuestos, el problema de la vivienda, la inseguridad ciudadana y las medidas de apoyo a los autónomos, por ejemplo.

Estos encuentros, además, se producen en un momento en que los empresarios catalanes ven a Junts perdiendo fuerzas, según las encuestas, frente a la ultraderecha.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado este martes que una mejora de la productividad significa la creación de empleo de calidad y alcanzar salarios más altos. Lo ha dicho este martes en la entrega de los Premis i Medalles d'Honor de la patronal, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull, y los consellers Alícia Romero, Miquel Sàmper y Ramon Espadaler. También han estado presentes la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, entre otros. Sánchez Llibre ha señalado que los catalanes disponen de "menos renta disponible que la media europea", lo que implica que, textualmente, el grueso de la clase media y trabajadora se vaya empobreciendo. "Parte de la solución a estos problemas pasa por la creación de buenos puestos de trabajo", ha dicho Sánchez Llibre, que ha recordado la petición de Foment de que Catalunya tenga una fiscalidad, en sus palabras, homologable a Europa y ha pedido deflactar el IRPF.