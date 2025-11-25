Juicio a los Pujol
El expresidente Jordi Pujol no se conectará al juicio hasta que declare en mayo
Los abogados del resto de los Pujol se encomiendan a la prescripción y a la inconcreción de la acusación fiscal
Juicio a Jordi Pujol, en directo | Última hora del caso y de las declaraciones en la Audiencia Nacional
Desde que este lunes el presidente de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, eximió de asistir al juicio a los acusados que así lo deseasen, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ya no se ha conectado a las sesiones este martes. Fuentes de su entorno señalan que no lo hará hasta que le toque declarar, lo que está previsto cuando termine toda la prueba, el próximo mes de mayo.
Los que sí han venido hasta la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) han sido todos sus hijos: Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Oleguer y Pere, pese a que también ellos podían haberse evitado el desplazamiento al tribunal que entre sus virtudes no cuenta con las buenas comunicaciones.
