Los críticos de ERC en Barcelona estudian impugnar la gestora nombrada por el partido

Las aguas vuelven a bajar revueltas en ERC de Barcelona. Este martes el partido ha decidido nombrar a una comisión gestora para que pilote la crisis en la que está inmersa la agrupación local hasta que se convoque el congreso en el que los militantes deberán elegir a la nueva dirección. Esta decisión no ha gustado al sector crítico del partido que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, se plantea impugnar la decisión ante la Comisión de Garantías de ERC, el órgano que dirime los conflictos internos en la organización.

El núcleo del conflicto es que ERC haya decidido que la gestora esté encabezada por Creu Camacho, que es a su vez la líder de ERC en la federación barcelonesa. Los críticos consideran que esta decisión no tiene sentido. Argumentan que Camacho ha perdido la confianza de nueve de los trece dirigentes del núcleo duro -que dimitieron el viernes abriendo la crisis interna- y que, por lo tanto, no puede asumir ahora esta gestora.

Los críticos formulan otro reproche. Lamentan que se haya dado todo el poder a la gestora para decidir la fecha del congreso, cuando este debería haberse convocado ya para sacar a la federación de ERC de Barcelona de su actual interinidad. Así pues, creen que el partido vuelve a jugar con el poder de decisión de sus militantes, como ya ocurrió cuando se suspendió 'sine die' la consulta interna de hace más de uno año para decidir si ERC tenía que entrar en el gobierno del PSC en Barcelona.

Según ellos, los estatutos del partido establecen que este congreso debe ser lo antes posible y que hay margen de sobra para celebrarlo antes de Navidad. En cambio, se ha dado la potestad a la gestora liderada por Camacho de decidir la fecha cuando estime oportuno. Una fecha que, ahora mismo, no está clara.

La decisión de crear una gestora se ha tomado este martes y es fruto del consenso entre la Ejecutiva Nacional de ERC -la que lidera Junqueras- y la ejecutiva de Barcelona -la que lidera Camacho junto a los dirigentes que no han dimitido-. En un comunicado, el partido ha defendido que es la mejor decisión posible para garantizar el correcto funcionamiento del partido hasta que "la militancia tome la palabra" en el congreso que se celebre próximamente.

Y encima unas primarias

ERC también ha decidido este mismo martes que todo este embrollo no altere el calendario que se había aprobado justo la semana pasada para elegir el candidato republicano a las elecciones municipales de 2027 en Barcelona. Estas primarias, si no hay un giro de última hora, se celebrarán el 27 y el 28 de febrero. Así pues, en los próximos meses y en plena crisis interna, los militantes de ERC de Barcelona deberán tomar dos decisiones clave: elegir a su próximo candidato al Ayuntamiento y elegir a su próximo líder del partido en la ciudad. Dos decisiones de peso que, con la convulsión actual, ganan en interés y competitividad.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. / JORDI OTIX

De las primarias de febrero solo se sabe una cosa: que la actual líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, aspirará a ser designada candidata. Lo que está por ver es si tendrá algún rival. Hay varias corrientes críticas internas en el partido que buscan presentar una alternativa, pero por ahora no han propuesto ningún nombre. Sobre el próximo congreso no hay aún nadie que haya dado un paso al frente para liderar la federación, pero podría reproducirse el mismo esquema: una candidatura oficialista y otra de críticos. El tiempo dirá.

La génesis del conflicto

Para entender bien esta crisis hay que remontarse al último congreso del partido en la ciudad, el 26 de abril pasado. En ese cónclave ganó por sorpresa la candidatura de Creu Camacho, que era crítica con la actual dirección del partido, liderada por Oriol Junqueras. Sin embargo, con el paso de las semanas, Camacho fue tejiendo complicidades con la dirección republicana y era habitual verla junto a Junqueras y Alamany en los actos de la formación en la ciudad.

Esta proximidad de Camacho con la dirección del partido fue levantando suspicacias entre algunos de sus compañeros de ejecutiva en Barcelona que empezaron a cuestionar algunas de las decisiones que tomaba. Al final, la situación fue insostenible hasta el punto que nueve de estos compañeros decidieron dimitir en bloque y forzar un nuevo congreso. Los nueve dimisionarios se fueron cargando contra Camacho por tomar "decisiones de forma unilateral" e incluso "contradiciendo acuerdos" internos a los que se había llegado. Camacho se defendió asegurando que estos compañeros solo perseguían una "dinámica de conflicto" alejada de las necesidades de la organización. Las espadas siguen en alto.