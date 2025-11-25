Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Begoña Gómez declara como perjudicada en la denuncia de un banco marroquí contra un bulo

Fue presentada por Attijariwafa Bank por falsedad documental y calumnias

Begoña Gómez recurre su citación por malversación y la petición del juez de sus correos

Begoña Gómez recurre su citación por malversación y la petición del juez de sus correos

Cristina Gallardo

May Mariño

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha acudido este martes a un juzgado de instrucción de Madrid para declarar en calidad de perjudicada en una causa iniciada por un banco marroquí contra Alberto Royuela, un reconocido miembro de la ultraderecha catalana, según adelantó El Plural y ha confirmado EL PERIÓDICO. Fuentes del entorno de Gómez señalan a este diario que el juzgado le ofreció acciones al haber resultado perjudicada por un bulo extendido por el histórico falangista, que ella aceptó.

Así, Gómez llegó al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid poco antes de las diez de la mañana para personarse en una causa que inició por presunta falsedad y documental y calumnias Attijariwafa Bank, la mayor entidad financiera marroquí.

Ha entrado por la puerta principal del edificio y ha pasado por el arco de seguridad, sin ninguna medida extra de seguridad, según señalan fuentes jurídicas. Se investiga la supuesta falsedad por la difusión de una conversación en un canal que se llama Expediente Royuela en abril de 2024.

Los supuestos bulos que según la denuncia se difundieron vinculaban falsamente a la esposa de Sánchez, según las mismas fuentes con conversaciones, reuniones y con cuentas bancarias, propiedades y negocios en Marruecos.

Según el entorno de Gómez dichas reuniones nunca existieron, pero el bulo se difundió desde abril de 2024, coincidiendo con la causa penal abierta contra Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, de forma "masiva y coordinada", puesto que se replicó en YouTube, en diversas páginas web, en perfiles de la red X, en canales de Telegram y en otros espacios digitales.

Noticias relacionadas y más

La personación de la mujer de Sánchez responde, según las mismas fuentes, a que dicha campaña causó un grave perjuicio a su honor, a su vida personal y profesional, unas circunstancias que se denuncian aprovechando las acciones legales iniciadas por el banco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
  2. La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
  3. El almuerzo con Juan Carlos I cierra un 50º aniversario incómodo para la monarquía
  4. García Ortiz presenta su renuncia a Bolaños para 'proteger' a la Fiscalía y a la ciudadanía tras su condena
  5. La UCO destapa la doble vida del 'anodino' Cerdán: 6,7 millones en mordidas bajo el paraguas del Gobierno
  6. El principio acusatorio, la filtración del correo y la nota informativa sobre las mentiras de la pareja de Díaz Ayuso
  7. ¿Por qué sube tanto Aliança Catalana? ¿De dónde saca los votos? 5 claves de la encuesta del CEO
  8. Encuesta CEO: El apoyo a la independencia de Catalunya se desploma entre los más jóvenes

Podemos y una diputada de Compromís se desmarcan del Gobierno y dejan la senda de estabilidad en manos de Junts

Podemos y una diputada de Compromís se desmarcan del Gobierno y dejan la senda de estabilidad en manos de Junts

El Govern y los Comuns se reúnen este miércoles para abordar cómo limitar la compra especulativa de vivienda

El Govern y los Comuns se reúnen este miércoles para abordar cómo limitar la compra especulativa de vivienda

Emilio Viciana: "Las comunidades autónomas no podemos competir con el sector privado. Es prácticamente imposible"

Emilio Viciana: "Las comunidades autónomas no podemos competir con el sector privado. Es prácticamente imposible"

Teresa Peramato, vinculada a la lucha contra la violencia de género, será la nueva fiscal general del Estado

Teresa Peramato, vinculada a la lucha contra la violencia de género, será la nueva fiscal general del Estado

Errejón recurre su procesamiento por la agresión sexual a Mouliaá y la acusa de "subirse a una ola" para adquirir popularidad

Azcón, en el foro España 360: "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón"

Azcón, en el foro España 360: "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón"

El Rey reclama a la Unión Europea "cerrar la brecha de innovación con China y Estados Unidos"

El Rey reclama a la Unión Europea "cerrar la brecha de innovación con China y Estados Unidos"

Condenado el marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros a su hermano por vender un Goya de la familia

Condenado el marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732 euros a su hermano por vender un Goya de la familia