Vox se querella contra Sánchez en el Supremo por "falso testimonio" sobre una supuesta reunión con Otegi que niegan ambas partes

Vox volverá a querellarse contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto “falso testimonio”. Así lo anunció este lunes el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, en su rueda de prensa semanal tras la reunión de la dirección del partido presidida por Santiago Abascal. Todo por haber dicho el jefe del Ejecutivo en su reciente comparecencia en la comisión de investigación en el Senado que no conocía a Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, y que su relación con Koldo García era “anecdótica”, algo que pondría en solfa la información publicada por El Español, según la cuál Sánchez se habría reunido en 2018 en un caserío de Vizcaya con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y con Cerdán, con intermediación de Alonso y habiendo sido conducido al lugar por Koldo. Algo desmentido tajantemente por Otegi y por el jefe del Ejecutivo. El líder de Bildu, en una entrevista en EITB, aseguró que se trataba de una “fake news” y arremetió contra Koldo por tratarse, dijo, de “un colaborador de la Guardia Civil”. Pedro Sánchez también negó la información a preguntas de los medios a su llegada este lunes a la ceremonia de apertura de la Cumbre Unión Africana-Unión Europea, en Luanda. “Eso es mentira”, contestó tajante.

Desde el domingo, el Partido Popular (PP) arremetió contra Sánchez blandiendo la información de marras, como hizo el propio Alberto Núñez Feijóo en las redes sociales, donde se recreó así: “Dijo Sánchez que lo suyo con Koldo era una ‘relación anecdótica’. Claro, el típico conocido al que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi. Y, ojo, con la presencia de Santos Cerdán y Antxon Alonso parece que el pacto encapuchado no era solo político, sino también económico”.

“No es que no haya estado con Sánchez, es que no he hablado nunca con él”, aseguró Otegi durante una entrevista en el programa En Jake de ‘ETB2’. El líder de la izquierda ‘abertzale’ retó incluso a demostrar esta información y hasta se comprometió a dimitir si así sucede. Según su interpretación, Koldo García, que enfrenta una vistilla este jueves sobre su libertad tras pedirle Anticorrupción 19 años y medio de cárcel por el pelotazo de las mascarillas, “probablemente está pactando como salva su piel delante de la judicatura española”, aseguró tras señalar que “fue colaborador de la Guardia Civil”.

Otegi aseveró que no tendría ningún interés en ocultar la reunión en caso de que se hubiese producido, pero recordando que el interlocutor de EH Bildu fue Cerdán, como lo fue de Junts, y que en su caso siempre garantizaron el apoyo a la moción “gratis”. “Nosotros, siempre para quitar gobiernos de derechas lo hacemos gratis”, insistió. “Este señor miente, ‘El Español’ miente, los mismos que mintieron el 11M, tratan de alcanzar el Gobierno con malas artes”.

Sánchez alcanzó la Presidencia -desbancando a Mariano Rajoy- hace siete años con 180 votos, dos de ellos de los diputados de Bildu, que aún no tenía grupo parlamentario propio, y que a la postre no fueron decisivos para su elección, como sí los del PNV.