El vídeo de Leire Díez ante el juez: "No conozco a Sánchez más allá de actos electorales y a Santos Cerdán de dos reuniones"

La exconcejala y ex militante del PSOE Leire Díez reconoció ante el juez Arturo Zamarriego, que la investiga por intento de extorsión a dos fiscales y por formar parte de una trama que trataba presuntamente de perjudicar la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las causas abiertas contra el Gobierno, que únicamente conoce a Pedro Sánchez de acudir a algún mitin. Sí manifestó que mantuvo dos reuniones con el que fuera número 3 del partido, Santos Cerdán, en abril de 2024.

"Le conozco de dos reuniones a través de Patricia López (periodista) y he de decir que es quien consigue la reunión, no la consigo ni yo", se puede escuchar en el vídeo de la declaración a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO. Sus manifestaciones se contradicen con el audio aportado al Juzgado de Instrucción número 9 por uno de los fiscales a los que trató presuntamente de coaccionar, Ignacio Stampa, quien grabó un encuentro mantenido con Díez el pasado mes de mayo en el que ésta se presenta como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto". Esas reuniones, de 40 minutos cada una, se produjeron en abril de 2024, después de que Pedro Sánchez se tomara un periodo de reflexión tras abrirse una causa penal contra su esposa, Begoña Gómez.

Díez, a preguntas de su abogada, Eva Bejarano, señala también que no ha tenido ninguna relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha visto únicamente en mítines o actos del partido como "militante de base" sin haber tenido con él ninguna relación o encuentro.

"El PSOE podía ser víctima"

Sara Fernández

Preguntada por los motivos de esos encuentros con Cerdán, y según ya adelanto esta redacción, Leire alude a que "en la documentación que existía en la causa de Villarejo se entendía, y es así, que el PSOE podía ser víctima de alguna de esas operaciones por parte de del caso Villarejo".

A lo largo de su declaración, Díez defendió que ella no trabaja para el PSOE y solo es una periodista que iba buscando información. Las declaraciones se produjeron tras haberse reproducido en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid el audio grabado por el fiscal de Madrid Ignacio Stampa durante un encuentro el pasado mes de mayo en el que se le intentó chantajear y un vídeo de otra reunión similar en un despacho de abogados, en la que se ofrecía un trato a un empresario investigado en el caso Hidrocarburos. La investigada señala ante el juez no reconocerse en ninguna de estas grabaciones.

Antes de prestar declaración, la defensa de Díez había presentado un escrito solicitando la "nulidad de la totalidad de las grabaciones" aportadas por Stampa. También solicitaba que no se dé valor en el procedimiento a la grabación que destapó el caso, relativa a otra reunión que ella mantuvo en febrero pasado con otras personas en el despacho del abogado Jacobo Teijelo -uno de los letrados de Santos Cerdán- y que desvelan los presuntos amaños y presiones investigadas.