Junts atribuye al PSC una "operación encuesta" tras el resultado del CEO que le iguala a Aliança Catalana

El ascenso de la extrema derecha, tanto de Aliança Catalana como de Vox, que augura el CEO en Catalunya, ha puesto en guardia a todo el arco parlamentario. El sondeo publicado este lunes ha estado presente en todas las reuniones de las direcciones de los partidos, aunque no todos han reaccionado de la misma forma. Mientras que partidos como PSC y Comuns han dado por válidos los datos y han pedido pasar a la acción para evitar el crecimiento de las formaciones ultras, Junts ha desacreditado los resultados que les atribuyen. "Desmentiremos las encuestas en las urnas, como hemos hecho siempre", ha afirmado Josep Rius, portavoz de los posconvergentes en rueda de prensa. Según los datos del tercer barómetro del año, Junts perdería hasta 16 escaños, quedando por detrás de PSC y ERC y empatando con Aliança Catalana.

Fuentes del partido liderado por Carles Puigdemont denuncian que detrás de estos datos hay una "operación encuesta" que busca perjudicarles electoralmente creando un "estado de opinión" contrario a sus intereses, y ya se plantean tomar acciones, como pedir que el CEO deje de depender de presidencia y pase a ser un órgano del Parlament.

La crítica de los posconvergentes tiene una parte política, aseguran que tanto el PSC ahora como ERC antes les han querido minimizar, pero también técnica. Las mismas fuentes denuncian que la muestra territorial no está bien hecha porque sobrerepresenta a la provincia de Barcelona, en detrimento de las otras tres. También ven "sesgo" en el recuerdo de voto de los encuestados, ya que aseguran que ven presencia excesiva de votantes de PSC y ERC, y una infrarepresentación de Junts y PP. Además, consideran dudoso el bajo número de abstencionistas e indecisos teniendo en cuenta que aún quedan tres años para las elecciones, y defienden que los "movimientos bruscos demoscopicamente no funcionan".

Preocupación por Aliança

En cambio, en las sedes del PSC, ERC y los Comuns el foco ha sido el crecimiento de extrema derecha. Las preguntas que se hacen las direcciones de los tres partidos son por qué crecen las formaciones ultras y, sobre todo, qué hacer para pararles los pies. Sobre el papel, hay un diagnóstico compartido, pero fuera de los despachos nadie tiene claro cómo se debe actuar con garantías de éxito.

El PSC ha llamado a la "unidad de acción de las fuerzas progresistas" ante un ascenso de la extrema derecha que se niegan a aceptar que sea irreversible. Eso sí, la portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, ha ido con pies de plomo a la hora de responder si existe una responsabilidad compartida que justifique esa subida. "Se trata de un ascenso a nivel internacional en los países occidentales. Hay un fenómeno global que tiene una expresión local", ha argumentado. A su juicio, la receta que debe aplicarse es la de impulsar "buenas políticas públicas" que den "respuestas reales" y "valientes" a los problemas que acucian a los ciudadanos. "Nos interpela a todos", ha resumido.

ERC ha hecho un balance agridulce del barómetro. Por un lado, los republicanos están contentos porque la demoscopia les augura un cierto crecimiento y les coloca como segunda fuerza en votos y en escaños. "ERC es el único partido no reaccionario que crece", ha dicho su portavoz, Isaac Albert. Por el otro lado, sin embargo, se muestran preocupados por la "consolidación del voto reaccionario". Su receta para aplacar el auge de la extrema derecha es "afrontar el malestar" de la gente con políticas dedicadas a "mejorar la vida" de los ciudadanos.

Los Comuns se lanzan a la calle

Los Comuns, que ya preveían un CEO que dispararía el voto a las formaciones ultras, han anunciado este lunes que su respuesta va a ser pasar a la acción. El próximo fin de semana, sus dirigentes se desplazarán presencialmente a medio centenar de municipios para lanzar una campaña en la que pondrán el foco en sus propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, los servicios sociales y la sanidad y la educación públicas, así como para hacer frente a la transición ecológica y "desmontar bulos".

"Queremos hacer frente a los discursos de odio desenmascarando a una extrema derecha que dice proteger a los más vulnerables cuando sus propuestas benefician a los poderosos", ha explicado la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Candela López, que se desplazará este sábado a Ripoll, municipio gobernado por la líder de Aliança, Sílvia Orriols, para inaugurar una nueva federación de los Comuns en la comarca.