Los Pujol intentan evitar el juicio 'in extremis' con la 'Operación Cataluña' y los límites impuestos por Andorra

Una vez acordado que el expresidente catalán Jordi Pujol tiene que asistir al juicio, al menos de momento, la vista ha continuado con las cuestiones previas. Los primeros abogados en intervenir han coincidido en líneas generales en sus argumentos para intentar 'in extremis' evitar el juicio: la prueba fue ilícitamente obtenida, intervinieron personas "vinculadas al poder del Estado", dentro de lo que se llamó 'Operación Cataluña', y Andorra vetó que su información se pudiera utilizar para perseguir delitos fiscales y de blanqueo, que son los fundamentales en las acusaciones.

El guante de lo relativo a la 'Operación Cataluña' y al excomisario José Manuel Villarejo fue recogido por varios abogados. Jaume Campaner, defensor de Josep Pujol, que se enfrenta a 14 años de prisión, aseguró que en la obtención de pruebas procedentes de la Banca Privada d'Andorra, en la que la familia guardó su fortuna, participaron personas "vinculadas al poder del Estado", por lo que debe entenderse que eran "pruebas ilícitamente obtenidas". Recordó que el 24 de abril del 2017, los hermanos Cierco, propietarios de la BPA, aportaron a la Fiscalía Anticorrupción documentación bancaria sobre la titularidad de las cuentas en Andorra y, entre ellas, estaba la de Josep Pujol.

El letrado también argumentó que "el pecado original" por el que se inició el proceso judicial fue la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014 con el que salieron a la luz las cuentas de la familia Pujol en Andorra. Esa publicación desencadenó el comunicado en el que Jordi Pujol Soley confesó la existencia en ese país de los fondos que, según sus palabras, procedían de una herencia de su padre Florenci. "Acción-reacción", dijo el letrado.

Agregó que la investigación se mantuvo en "situación catatónica" hasta entonces, pese a que la denuncia de Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, sobre el dinero en efectivo trasladado a Andorra, se había producido en diciembre de 2012. Hasta el 17 de enero de 2013 no declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Según el letrado, para que ella diera el paso, la policía la citó en un hotel y ella contrató a un socio de Villarejo, Rafael Redondo, como abogado.

Whatsapp con Moragas

También ha hecho mención a unos whatsapps cruzados entre Álvarez y Jorge Moragas, entonces jefe de gabinete del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en los que se aprecia que el político la animó a presentar la denuncia "para salvar España". "Si dieses una entrevista y lo contases todo salvarías a España y yo te haría un monumento", le dijo Moragas en un mensaje; Victoria Álvarez le respondió después: "He hecho lo que me pedisteis".

A su entender, esto es "el plato fuerte" de que existe "injerencias" de poderes del Estado. Respecto a estas supuestas injerencias ha hecho mención a unos informes del excomisario José Manuel Villarejo sobre "el sumario Pujol" en los que considera que se refleja "la intervención estatal" y la intervención de un grupo de policías en la obtención de la prueba.

Francesc Sànchez, en nombre de Oriol Pujol, se remitió a la declaración prestada por Villarejo en Andorra, en la que causa en las que están imputados el expresidente Mariano Rajoy y sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. El letrado, que ha pedido que se reclame a Andorra a través de una nueva comisión rogatoria para poder incorporarla en el procedimiento, echó mano del reciente juicio que ha terminado en condena del fiscal general del Estado. Así, afirmó que "si se llamasen González Amador", en referencia a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tendrían un intercambio con la fiscalía, pero estamos hablando de los Pujol".

En su opinión, el proceso a la familia Pujol es "ilícito" desde el inicio, con la declaración ante la policía de Álvarez, porque "no fue una declaración de libre albedrío", sino procedente de la "voluntad de algunos policías y del aparato del Estado para intervenir en lo que estaba pasando el Catalunya".

Veto andorrano

Para entonces Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, quien se enfrenta a la mayor petición de pena (29 años de prisión), ya había asegurado que “las 21 comisiones rogatorias que bajan a España desde Andorra se dice que no sean utilizadas por delito fiscal ni para el de blanqueo cuando su precedente sea el primero”. Así, en su opinión, el escrito fiscal se ha desbordado, y, aunque no todos los delitos deban quedar fuera, sí afectaría de pleno a los delitos fiscales de los años 2003 y 2004, que han prescrito, pero que, en su opinión, el abogado del Estado utiliza para construir el blanqueo de capitales del que acusa. Sostiene que para poder utilizar esos delitos

El ministerio público acusa al expresidente catalán y a sus hijos de los delitos de asociación ilícita y blanqueo, aunque al primogénito le suma, además, falsedad, cinco delitos fiscales y frustración de la ejecución, con lo que el veto andorrano sería suficiente para prácticamente exculpar al padre y a cinco de sus hermanos. La defensa sostiene que se ha producido "una infracción del principio acusatorio y del derecho a un proceso con todas las garantías" por "la inconcreción del escrito de acusación del fiscal".

Por si ello no fuera suficiente, Martell también esgrimió "la nulidad de la entrada y registro en el despacho de Joan Anton Sànchez Carreté", el asesor fiscal de la familia Pujol, que está citado como testigo. Entre la documentación aportada por el abogado figura documentación que acreditaría que la familia del 'expresident' no tiene cuentas en el extranjero.

Como lleva defendiendo durante toda la instrucción, el letrado que defiende a la mayoría de los Pujol ha planteado la incompetencia de la Audiencia Nacional para celebrar el juicio, pues considera que debía haber correspondido a la Audiencia de Barcelona. El abogado sostiene que si existiera el delito, lo que él niega como defensor, "se hubiera cometido en España y no en el extranjero (Andorra), aunque allá estén las cuentas que ocultaban la fortuna de Pujol. No hay delito que se haya cometido en integridad en extranjero. El fraude fiscal es a la Hacienda española".

Para la defensa, el escrito de acusación es "inconcreto y generalizado", porque describe que los investigados se repartieron "beneficios de concursos públicos", sin precisar en su extenso documento a que concursos se refiere. Esa "inconcreción", según Martell, limita el derecho de defensa.

También coincidieron todos los abogados en la extrema extensión de la causa y que los delitos imputados han prescrito. Por su parte, el abogado Oriol Rusca, defensor de Mercè Gironès, la exmujer del primogénito, ha pedido que declare un nuevo testigo: su hijo Jordi Pujol Gironés