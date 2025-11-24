La mayoría de partidos rechaza someter a Jordi Pujol a un "escarnio" pero piden aclarar si cometió irregularidades

El inicio del juicio del caso Pujol vuelve a zarandear la política catalana con una mayoría de partidos a favor de que no se someta la figura del expresident a un "escarnio público" dado su débil estado de salud, pero también reclaman que se diriman las presuntas irregularidades cometidas. Pero Junts, partido heredero de la extinta Convergència, ha criticado la decisión de la Audiencia Nacional de mantener el juicio, pese a su estado de salud, y ha defendido que Jordi Pujol Soley "pasará a la historia como un gran president" y que la Catalunya de hoy "no se entendería" sin él.

En una rueda de prensa en la sede del partido, el portavoz Josep Rius, ha salido en defensa del expresident y ha blindado su legado "digan lo que digan los tribunales". Tras afear que el juicio llega "muy tarde", tras más de 11 años de instrucción, ha insistido en que "la sospecha se ha alargado demasiado tiempo" y que la "lentitud del caso" es lo que hace que Pujol "no llegue con condiciones de salud razonables" y con "garantías".

Por su parte, su homólogo en ERC, Isaac Albert, ha deseado que el juicio sirva para que "se aclaren los hechos y si se hicieron las cosas mal". Los republicanos no han querido polemizar sobre el hecho de que Pujol tenga que declarar, y han recordado que sus propios familiares dijeron que el expresident tenía “ganas de explicarse”. Pese a querer que este juicio sirva para poner “luz” en todo este asunto, ERC ha recordado que para ellos la Audiencia Nacional es un “tribunal ilegítimo, juzgue a quien juzgue”.

No es un ciudadano anónimo, reconoció tener dinero sin regularizar en el extrangero Candela López — Coordinadora nacional de Catalunya en Comú

El PSC ha esquivado entrar en profundidad en los hechos por los que se investiga al expresident Pujol y a su familia. "Respetamos el procedimiento judicial", ha asegurado la portavoz del partido, Lluïsa Moret, que ha querido puntualizar que los socialistas "respetan la figura" de Pujol y lo que representa para el autogobierno de Catalunya. "Una cosa es el respeto por el pasado y su papel en la Generalitat y otra es el respeto absoluto por el proceso judicial", ha asegurado sin ir más allá.

Los Comuns, por su parte, han subrayado que es necesario que, tras más de una década de instrucción, se aclaren todos los hechos sin someter al expresident Pujol "a un castigo físico público" ni a "escarnio", aunque sin que eso suponga que no se haga justicia por las presuntas irregularidades cometidas por él y su familia. "No es un ciudadano anónimo, reconoció tener dinero sin regularizar en el extranjero. Se trata de la credibilidad de la democracia y las instituciones y de si el poder político puede servir para enriquecer a una familia", ha asegurado la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López. Ha recordado, además, que el caso Palau, ITV y el del 3% han afectado a Convergència y que, por lo tanto, hay que ser "contundentes" ante los casos de corrupción.