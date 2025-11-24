Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio en la Audiencia Nacional

La mayoría de partidos rechaza someter a Jordi Pujol a un "escarnio" pero piden aclarar si cometió irregularidades

Junts critica la decisión de la Audiencia Nacional de mantener el juicio, pese a su estado de salud: "Pasará a la historia como un gran president, digan lo que digan los tribunales"

DIRECTO | Juicio a Jordi Pujol: declaraciones y última hora desde la Audiencia Nacional

MULTIMEDIA | El legado político de Pujol: dirigentes del espacio (pos)convergente valoran la figura del fundador de CDC

Jordi Pujol, ante el juez: "Siempre estuve al margen del dinero del legado de mi padre y el de Andorra"

Jordi Pujol, en un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional, durante el juicio que se está celebrando.

Jordi Pujol, en un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional, durante el juicio que se está celebrando. / José Luis Roca

Sara González / Carlota Camps / Quim Bertomeu

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El inicio del juicio del caso Pujol vuelve a zarandear la política catalana con una mayoría de partidos a favor de que no se someta la figura del expresident a un "escarnio público" dado su débil estado de salud, pero también reclaman que se diriman las presuntas irregularidades cometidas. Pero Junts, partido heredero de la extinta Convergència, ha criticado la decisión de la Audiencia Nacional de mantener el juicio, pese a su estado de salud, y ha defendido que Jordi Pujol Soley "pasará a la historia como un gran president" y que la Catalunya de hoy "no se entendería" sin él.

En una rueda de prensa en la sede del partido, el portavoz Josep Rius, ha salido en defensa del expresident y ha blindado su legado "digan lo que digan los tribunales". Tras afear que el juicio llega "muy tarde", tras más de 11 años de instrucción, ha insistido en que "la sospecha se ha alargado demasiado tiempo" y que la "lentitud del caso" es lo que hace que Pujol "no llegue con condiciones de salud razonables" y con "garantías".

Por su parte, su homólogo en ERC, Isaac Albert, ha deseado que el juicio sirva para que "se aclaren los hechos y si se hicieron las cosas mal". Los republicanos no han querido polemizar sobre el hecho de que Pujol tenga que declarar, y han recordado que sus propios familiares dijeron que el expresident tenía “ganas de explicarse”. Pese a querer que este juicio sirva para poner “luz” en todo este asunto, ERC ha recordado que para ellos la Audiencia Nacional es un “tribunal ilegítimo, juzgue a quien juzgue”.

No es un ciudadano anónimo, reconoció tener dinero sin regularizar en el extrangero

Candela López

— Coordinadora nacional de Catalunya en Comú

El PSC ha esquivado entrar en profundidad en los hechos por los que se investiga al expresident Pujol y a su familia. "Respetamos el procedimiento judicial", ha asegurado la portavoz del partido, Lluïsa Moret, que ha querido puntualizar que los socialistas "respetan la figura" de Pujol y lo que representa para el autogobierno de Catalunya. "Una cosa es el respeto por el pasado y su papel en la Generalitat y otra es el respeto absoluto por el proceso judicial", ha asegurado sin ir más allá.

Noticias relacionadas y más

Los Comuns, por su parte, han subrayado que es necesario que, tras más de una década de instrucción, se aclaren todos los hechos sin someter al expresident Pujol "a un castigo físico público" ni a "escarnio", aunque sin que eso suponga que no se haga justicia por las presuntas irregularidades cometidas por él y su familia. "No es un ciudadano anónimo, reconoció tener dinero sin regularizar en el extranjero. Se trata de la credibilidad de la democracia y las instituciones y de si el poder político puede servir para enriquecer a una familia", ha asegurado la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López. Ha recordado, además, que el caso Palau, ITV y el del 3% han afectado a Convergència y que, por lo tanto, hay que ser "contundentes" ante los casos de corrupción.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
  3. El CEO publica una encuesta que mide el desgaste de Illa y el auge de Aliança Catalana
  4. Marchena consigue con una condena 'simbólica', sin penas duras, la dimisión del fiscal general
  5. España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Nueva crisis en ERC: dimite más de la mitad de la dirección en Barcelona por discrepancias con su presidenta
  7. El almuerzo con Juan Carlos I cierra un 50º aniversario incómodo para la monarquía
  8. El Tribunal Constitucional ampara a una propietaria frente a la suspensión del desahucio de los 'okupas' de su vivienda en Barcelona

La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy al presidente de la Diputación de Valencia

La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy al presidente de la Diputación de Valencia

Koldo pide aplazar la vista en la que se estudiará su prisión al coincidir con la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional

Koldo pide aplazar la vista en la que se estudiará su prisión al coincidir con la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional

Leire Díez negó al juez conocer a Sánchez: solo de algún mitin y como "militante de base"

Sánchez niega que se reuniera con Otegi antes de la moción de censura: "Eso es mentira"

Los Pujol intentan evitar el juicio 'in extremis' con la 'Operación Cataluña' y los límites impuestos por Andorra

Los Pujol intentan evitar el juicio 'in extremis' con la 'Operación Cataluña' y los límites impuestos por Andorra

Yolanda Díaz y Sumar llaman a movilizarse en las calles contra la condena al fiscal general: "Hay que celebrar la indignación"

Yolanda Díaz y Sumar llaman a movilizarse en las calles contra la condena al fiscal general: "Hay que celebrar la indignación"

El tribunal no libra por ahora a Jordi Pujol del juicio por su fortuna en Andorra

El tribunal no libra por ahora a Jordi Pujol del juicio por su fortuna en Andorra

Junts atribuye al PSC una "operación encuesta" tras el resultado del CEO que le iguala a Aliança Catalana

Junts atribuye al PSC una "operación encuesta" tras el resultado del CEO que le iguala a Aliança Catalana