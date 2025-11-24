Juicio al expresident
Renuncia
García Ortiz dimite como fiscal general del Estado
El ya exjefe del Ministerio Público ha renunciado al cargo con un carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que muestra su "profundo respeto a las resoluciones judiciales"
EP
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.
En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
- Marchena consigue con una condena 'simbólica', sin penas duras, la dimisión del fiscal general
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
- Nueva crisis en ERC: dimite más de la mitad de la dirección en Barcelona por discrepancias con su presidenta
- El almuerzo con Juan Carlos I cierra un 50º aniversario incómodo para la monarquía
- El Tribunal Constitucional ampara a una propietaria frente a la suspensión del desahucio de los 'okupas' de su vivienda en Barcelona
- La UCO destapa la doble vida del 'anodino' Cerdán: 6,7 millones en mordidas bajo el paraguas del Gobierno