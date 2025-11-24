El CEO publica una encuesta que mide el desgaste de Illa y el auge de Aliança Catalana

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat publica este lunes la tercera oleada del año del Baròmetre d'Opinió Política, una encuesta que servirá para medir la temperatura del Govern de Salvador Illa y el auge de Aliança Catalana, opción que ya creció con fuerza en el anterior sondeo de la Generalitat. El trabajo de campo del estudio se elaboró, a partir de 2.000 entrevistas, del 13 de octubre al 11 de noviembre, e incluirá estimación de voto y escaños en unas elecciones catalanas, valoración de los principales líderes políticos y posicionamiento sobre la independencia de Catalunya. Además, en esta oleada se han añadido preguntas sobre ideología política, confianza social, inmigración, "percepciones de cambio social" y "pérdida de valores tradicionales".

En el anterior barómetro, publicado el pasado julio, el PSC se mantenía en cabeza con un ligero descenso respecto a la encuesta de marzo, pero tanto los socialistas como Junts y ERC seguían en registros muy similares a los de cuatro meses antes. Los principales movimientos se producían en la derecha: en un contexto de mayor tolerancia con la extrema derecha, Vox y Aliança Catalana continuaban al alza y, en el caso del partido de Santiago Abascal, empataba en escaños con el PP. La formación de Sílvia Orriols superaba la barrera de los 10 diputados.

En concreto, Illa obtenía el 26,8% de los votos y 40-42 escaños (ahora tiene 42). Junts, que había caído con fuerza en marzo, se recuperaba ligeramente y lograba el 17,5% de los sufragios y 28-30 diputados (hoy tiene 35). ERC repetía con el 14,4% de las papeletas y 21-23 parlamentarios (ahora tiene 20). El CEO detectaba cierta desmovilización en el electorado socialista que le hacía perder lo que había ganado en la encuesta anterior, aunque las fugas de voto eran muy pequeñas. Mientras, el partido de Carles Puigdemont se estabilizaba y el de Oriol Junqueras afianzaba el avance que se anotó cuatro meses atrás.

La cuarta posición estaba en un pañuelo entre el PPC y Vox, dado que los populares superarían en votos a los ultras pero podrían quedar por debajo en escaños. El PPC se situaba con el 10,3% de los votos y 14-15 representantes (ahora tiene 15), lo que le permitía a Vox acecharle con el 9,6% de los apoyos y 12-14 escaños (hoy tiene 11). Justo por detrás de populares y ultras se colocaba Aliança Catalana, que pasaba de 2 a 10-11 diputados y se situaba en el 7,6%. El sondeo detectaba un estancamiento del PPC que hacía que la formación de la alcaldesa de Ripoll ampliase el espectro de partidos de donde recibía votantes (Junts, PPC y Vox).