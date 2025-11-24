Encuesta CEO: El 73% de los jóvenes de 18 a 24 años creen que "hay demasiada inmigración" en Catalunya

El 60% de los catalanes consideran que "hay demasiada inmigración" en Catalunya, un porcentaje que escala hasta el 73% entre los jóvenes de 18 a 24 años, según el barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. Esta misma encuesta refleja que el 68% de la ciudadanía opina que el Govern "ha perdido el control de quien entra en el país", pero, al mismo tiempo, una mayoría más amplia defiende que "se hace demasiada demagogia contra los inmigrantes y se exagera la situación" (70%), así como que la inmigración "hace una contribución muy valiosa al mantenimiento de la economía catalana" (68%) y que "el futuro de Catalunya sería peor sin inmigración" (58%).

Por edades, la franja de entre 25 y 34 años es la que menos considera que haya demasiada inmigración (56%) y, por sexos, las mujeres lo creen más que los hombres (63% frente a 57%). Si desglosamos los resultados por electorados, los votantes de Vox son quienes más se apuntan a la teoría del exceso de inmigrantes (96%) y que el Govern ha perdido el control (95%), junto a los de Aliança Catalana (87% y 95%, respectivamente). En el otro lado se sitúan los votantes de la CUP y de los Comuns, que son los que más creen que la inmigración "hace una contribución muy valiosa" (93% y 89%, respectivamente).

"Demasiada demagogia"

Por otra parte, el porcentaje que considera que se hace demasiada demagogia en contra de los inmigrantes baja del 70% de media al 37% en el caso de los electores de Aliança, y al 42% en el de los de Vox. El 77% de los afines a la CUP creen que "sin inmigración el futuro de Catalunya sería peor", y así lo considera también el 74% de los simpatizantes de los Comuns, el 70% de los de ERC, el 69% de los del PSC, el 61% de los del PP, el 59% de los de Junts, el 34% de los de Vox y el 25% de los de AC.

En cuanto a los valores tradicionales, mientras el 67% de la población catalana considera que se están perdiendo las tradiciones que definían la cultura, el 53% cree que "antes el país funcionaba mejor, pero ahora parece haber perdido el rumbo".